Dos artistas con un amplio repertorio y un gran recorrido musical, trazan un puente diferente para unir las orillas del Río de La Plata. Ellos son la uruguaya Lea Ben Sasson y el argentino Diego Savoretti.

Estos, con piano y guitarra, ofrecerán -en tres fechas en agosto- en escena un mix entre rock, pop y folclore, que recientemente estrenaron en Buenos Aires.

Los toques serán este jueves 3 en Rincón del Águila (Villa Argentina), viernes 4 en El Tartamudo (Montevideo) y el sábado 5 en Sabor y Punto (Colonia).

Lea Ben Sasson es una cantante uruguaya de larga data. Ha perdido el tiempo siendo intérprete y corista durante dos décadas. No toca bien la guitarra ni sabe cómo canta. Pero ambos instrumentos son sus extremidades. Su media docena de fans dicen que su voz es frágil pero contundente, que tiene historia y es algo rota; que hay una verdad en su voz.

A los 13 años ganó un concurso en el secundario con una canción propia, pero no se dio cuenta que ya era compositora.

Es oriunda de Montevideo. Tiene dos discos editados como integrante de LA OTRA Cuarteto Vocal (1999 y 2001) y un disco solista “No Son Rosas” (2011).

Ha hecho de todo para mantenerse cerca de su vocación de cantora y del mundo de la música. Principalmente engordar y ponerse al servicio de la carrera de otros artistas relegando la suya propia sin frustrarse. Esto la llevó a usar flecos y hombreras en varios realities televisivos evaluando cantantes, por lo que su popularidad creció superlativamente en la aldea que habita y hasta abrió una escuela de canto donde no enseña.

Vivió en Buenos Aires -capital de Montevideo- durante 8 años desarrollando ampliamente su complejo de inferioridad. Allí cometió el error de trabajar en una multinacional.

Su mejor amiga dice que su “hambre de arte” la lleva a formar parte de proyectos artísticos inesperados y difíciles de transitar. Cantó en hebreo en varias orquestas, hizo cumpleaños infantiles, grabó jingles, fue corista del afrodescendiente más famoso de su comarca e integrante de un grupo vocal femenino durante más de una década. Integró una murga de mujeres que le dio cero bola, una comparsa candombera ganadora y hasta una comedia musical rimbombante.

Tiene fama de yddishe-manager. Lo es. Tiene fama de productora de espectáculos. Lo es. Estas facetas le permiten vivir del arte de otros. No imaginaría jamás vivir del propio.

Guarda canciones a medio hacer como ropa mal doblada. Tiene un perro rescatado que le permite desarrollar la maternidad sin perjudicar a nadie.

Como no se niega al arte, aceptó ir a cantar con su amigo Zambayonny en tonalidades incómodas. Así conoció a Diego Savoretti e identificada con sus gustos terminó grabando voces en su próximo disco “Flores y Whisky”.

El protagonista

Diego Savoretti es un compositor argentino de esos cuyas canciones y su voz entran en tu vida para siempre. No toca el piano ni la guitarra: son sus extremidades. Es músico. Es artista. Toca y canta casi siempre de ojos cerrados y difícilmente escapes a su velocidad e ingenio mental y verbal.

Es oriundo de Bahía Blanca, Argentina. Tiene tres discos editados (“El último verano del mundo” (2001) / “Ni Siquiera Lo Intentes” (2007)/ “Andá a Laburar” (2013) y uno a punto de salir: “Flores y Whisky” (2017).

Ha compuesto bandas sonoras para obras de teatro de artistas que ganan Oscars y otros premios menos importantes.

También guarda canciones a medio hacer como ropa mal doblada. Tiene un perro salchicha que le permite desarrollar la paternidad sin perjudicar a nadie.

Su sensibilidad y valores personales lo mantienen sin poder mantenerse.

Toca con sus amigos por amor al arte, y porque son los únicos que lo aguantan.

Es capaz de acompañarte a cantar a una embajada en venta.

No es un milenial pero lo intenta. No es un cansautor pero lo intenta. Es rockero pero puede disimularlo si a vos no te hace bien.

La clave para mantenerse en forma: toma mucho líquido (mate, agua y Chivas Regal cualquier cosecha).

Los toques

Jueves 3: Rincón del Águila (Villa Argentina).

Viernes 4: El Tartamudo (Montevideo).

Sábado 5: Sabor y Punto (Colonia).