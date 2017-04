“Por favor hagan lo que los artistas hicieron en la era de opresión en Sudáfrica: mantenerse afuera, hasta que el apartheid se termine”, señala el mensaje de la organización.

La organización Artists’ Pledge for Palestine, encabezada por el músico Roger Waters, le envió una carta a la banda británica Radiohead en la que le solicite que cancele el concierto previsto para el 19 de julio en Israel, en solidaridad con el pueblo palestino.

La carta publicada en la página oficial de esta organización, es reproducida en varios diarios europeos en sus ediciones de hoy y argumenta que “según reporteros de Naciones Unidas, han impuesto un sistema de apartheid al pueblo palestino”.

“Por favor hagan lo que los artistas hicieron en la era de opresión en Sudáfrica: mantenerse afuera, hasta que el apartheid se termine”, agregó el mensaje, que recuerda la participación de la banda en varias iniciativas, como la celebración de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La misiva fue enviada directamente a los integrantes del grupo conformado por Thom Yorke, Johnny y Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway, a quienes se les recuerda que “Israel niega la libertad de los palestinos bajo ocupación, que no pueden vivir donde quieran, no pueden viajar adonde les apetezca, que son detenidos (y con frecuencia torturados) sin represalias ni juicios, y que ni siquiera pueden usar Facebook sin ser vigilados, censurados o arrestados”.

“Pidiéndoles que no actúen en Israel, los palestinos han confiado en ustedes para ayudar, con solo un gesto, a terminar con la presión que Israel ejerce contra Palestina y para terminar con su violación de los derechos básicos y de la ley internacional”, concluye el texto.

Artists’ Pledge for Palestine está integrada por el ex líder de Pink Floyd; el ex Sonic Youth Thurston Moore; Tunde Adebimpe, de TV On The Radio; las actrice Julie Christie y Miriam Margolyes; el director de “Un lugar llamado Notting Hill”, Roger Michell; y la diseñadora Bella Freud, entre otros.