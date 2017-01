Aunque la cantidad de nombres ofrecidos bastarían para llenar un libro, Peñarol no concretó aún la incorporación de ningún futbolista, por lo que empezará la pretemporada sin novedades.

Quien tiene posibilidades de transformarse en la primera cara nueva es Carlos Garcés, un “9” ecuatoriano que seduce a Leonardo Ramos. El delantero acaba de volver a Quito para ponerse a disposición de Liga, dueño de su ficha. Se presentará a entrenar y Gustavo Munúa, entrenador del equipo, decidirá si lo tendrá o no en sus planes, lo que materializaría o enterraría las esperanzas de los mirasoles.

“Espero que a Munúa no se le ocurra utilizarlo. Tengo entendido que Eduardo Favaro y Guillermo Almada lo pidieron para El Nacional de Quito y Barcelona. Su representante quiere que juegue en el exterior y como es jugador de Liga no quieren reforzar a la competencia”, explicó en Tirando Paredes Andrés “Betingo” Sanguinetti.

¿Se arma la dupla?

Para “Leo” Ramos, el único delantero que tiene ganado su lugar en el equipo es Junior Arias. El ex goleador de Liverpool no lució la voracidad ofensiva que se esperaba, pero marcó unos cuantos goles y demostró que su aporte al equipo no se limita exclusivamente a lo que puede hacer dentro del área.

El DT es cociente de sus cualidades, y entre sus primeras solicitudes estuvo la de un “9” clásico que le permita delinear la dupla de atacantes para 2017. Allí fue cuando apareció el nombre de Garcés. “Es el punta que Leo Ramos entendió que puede ser el adecuado para jugar junto a Junior Arias. Estamos en conversaciones y se avanzó bastante”, expresó el antes citado dirigente.

El atacante de 26 años jugó en varios clubes de su país (entre los que se destacan Liga y Deportivo Quito), y la última camiseta que vistió fue la de Atlante de México. Allí, fue goleador del Apertura 2015 del ascenso (marcó 11 tantos), al tiempo que en el último torneo disputó 23 partidos y festejó en seis oportunidades.

“Viene de hacer muchos goles en el Atlante y mañana (hoy) se presenta a entrenar en Liga de Quito. Ahí se tomará la decisión final. El club está de acuerdo con que venga a Peñarol, pero por algunos temas familiares él decidió volver a Ecuador cuando terminó su vínculo con Atlante”, finalizó Sanguinetti.

Se busca zaguero

Otro sector del campo que es importante reforzar es la defensa, que perdió un baluarte importante como Carlos Valdez. Aunque se habló mucho sobre la posibilidad de Ramón “Cachila” Arias, “Betingo” admitió que “el elegido” es el peruano Alberto Rodríguez.

Se trata de un experimentado futbolista, de 32 años, que actualmente está bajo las órdenes de Universitario de su país. El central, que además de defender varios clubes en su país (a la de la “U” deben sumarse las de Sporting Cristal, donde ganó siete títulos, y Melgar), pasó un buen tramo de su carrera en Portugal, donde jugó para Braga, Sporting Lisboa y Rio Ave. Habitualmente es citado para la selección “incaica”.