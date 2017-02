Lasarte: “Fue un partido complicado, pero le encontramos la vuelta”

Apegándose al ritual que sucede a cada partido, Martín Lasarte ofreció una conferencia de prensa en que evaluó el rendimiento de su equipo en el partido que le ganó por la mínima diferencia a Plaza en Colonia.

“Fue un partido complicado y difícil, pero le encontramos la vuelta. Eso es un atributo positivo”, adelantó el entrenador de los albos, que, por supuesto, halagó a Álvaro González: “El Tata marcó el gol del triunfo, y no es poca cosa en un partido apretado. Es muy importante. Son estas cosas que tiene la fortuna. Son jugadores con determinadas características y nivel. Él venía haciendo un gran esfuerzo y nos inclinamos por que entrara”.

“Ojalá pueda mantenerse en ese ritmo alto que le conocemos y que demostró durante todo el tiempo que pasó jugando en el exterior. Muchas veces los jugadores que vuelven al fútbol uruguayo se contagian del ritmo, pero intentaremos que eso no suceda”, agregó.

“No fue un partido para enmarcar”

Al momento de ahondar su análisis de lo sucedido dentro de la cancha, Lasarte manifestó: “Empezamos mejor, los primeros 10’, pero luego entramos en un letargo que ya nos había pasado en otros partidos. Ellos se vinieron y tuvieron unos cuantos corners y faltas. En el segundo tiempo, el equipo empezó mejor, los relevos le dieron frescura e intensidad al equipo. Desde ese lugar encontramos el gol. No es un partido para enmarcar y recordar en la historia, pero aún así ganamos, y eso sí es un mérito”.

“Por momentos perdemos el hilo del juego y las ideas”, lamentó. “Al equipo por momentos le faltó una marcha, eso nos llevó a perder el mediocampo. Nos costó sobre todo en el primer tiempo”, insistió.

Posteriormente, se refirió a un tema ineludible: los beneficios que está consiguiendo desde el banco de relevos. “Lo que nos está dando el banco es un beneficio que estamos teniendo. Está claro que los jugadores que tenemos en el banco bien podrían ser titulares. No está bien tener la idea de que al fútbol juegan solamente los once. A veces, poder cambiar con jugadores de peso, es extraordinario”, afirmó.

“Silveira no tiene techo”

En la recta final, habló sobre algunas actuaciones puntuales, comenzando por el centro delantero: “Hugo es muy humilde, no se la cree y está trabajando mucho. La verdad que está teniendo unos problemas físicos, pero los está sobrellevando mucho. Tiene cosas para mejorar, pero es un futbolista que no tiene techo”.

Respecto al partido de Rafael García, aunque no tan bueno como el anterior, señaló: “No quiero decir mucho porque sino Rafa se la va a creer. Pero hizo un buen partido, estuvo ordenado y jugó mucho con Diego Polenta, así que por ese lado estamos tranquilos”.

Por último, destacó la importancia del apoyo recibido de la hinchada de Nacional: “La gente, el aliento, el acompañarnos, siempre es positivo para nosotros. Hablamos mucho de la inseguridad, así que el hecho de que venga y acompañe de forma positiva es importante”.

“Uno siempre se imagina lo mejor, y se dio todo soñado”

El “Tata” fue el gran protagonismo del partido disputado anoche en Colonia. Sobre su inmejorable regreso al club, señaló: “Uno siempre se imagina lo mejor, llegar y darle una alegría a la gente, marcar un gol, y se dio todo soñado. Pero lo más importante es el triunfo en un partido difícil, complicado y que pudimos sacar adelante”.

“Fue todo perfecto. Pensábamos que la habilitación iba a demorar más, sobre todo porque no parecía que fuera a darse el acuerdo con Lazio, pero pude jugar y quedo muy contento”, agregó.

Sobre su respuesta física tras la extensa inactividad, contó: “Me sentí bien, aunque tuve algún ahogo. No sé si es por la falta de competencia o por el hecho de entrar a un partido en ritmo. Los primeros minutos, sumados al festejo de gol, me dejaron sin aire. Pero es algo que irá mejorando con el correr de los partidos”.

Respecto al rival, analizó: “Plaza nos cortaba el ritmo, hacía tiempo y no podíamos hacer lo que queríamos. El gol abrió el partido, los obligó a salir y nos permitió ejercer otro control”.

Al momento de referirse a lo que vienen haciendo los albos en el Apertura, disparó: “Nosotros vemos lo nuestro y estamos contentos por lo que venimos logrando. Sabemos que tenemos mucho margen para mejorar y lo intentaremos. Todos los partidos van a saber durísimos, porque todos nos quieren ganar”.

Consultado sobre la selección y el partido con Brasil de marzo, dijo: “por ahora solo pienso en Nacional. En la medida que haga las cosas bien, voy a tener posibilidades de estar”.