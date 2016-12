“Yo animo a todas las mujeres del mundo a que practiquen la felación y que ésta, se convierta en la rutina más importante de su vida diaria” afirma la doctora Helena Shifteer, directora del grupo de científicos que realizaron el estudio sobre los efectos del semen.

La doctora Shifteer dice también que ella siempre se traga el semen de su marido y, para que el método sea efectivo, debe practicarse al menos dos veces por semana, para así aprovechar las ventajas.

El semen contiene muchos elementos para estimular el esperma: como las vitaminas C y B12, minerales como el calcio, magnesio, fósforo, potasio y zinc. Además es rico en proteínas, sodio, colesterol y azúcares.

Estas propiedades que a la vista parecen ser de cualquier alimento como el yogurt o una manzana, las entrega precisamente la ingesta de esperma que derrama tu pareja cada vez que tienen sexo.

Desde la antigüedad, en los tiempos de Cleopatra, se conocían las ventajas de este “compuesto” como método para rejuvenecer y embellecer la piel.

Leyendas provenientes de los registros que se encontraron en papiros de la época cuentan que la bella reina egipcia tenía a su disposición un esclavo que le proveía de este líquido para aplicarse todas las noches la sustancia en el rostro. Ese era su secreto para preservar su belleza y juventud.

En otras culturas, no servía precisamente como método de belleza. En Japón, el término bukkake, implicaba un castigo para las mujeres infieles, donde el semen era el actor principal. Eran roceadas con esperma por varios hombres a modo de sanción por su deslealtad. Hoy la técnica ha pasado a convertirse en un perfecto juego sexual para los menos prejuiciosos.

Contra la depresión

La revista New Scientist determinó que el semen es un poderoso antidepresivo. El estudio realizado en la State University of New York, arrojó en una muestra de 293 mujeres en 5 grupos que las que estaban más expuestas al semen fueron las menos deprimidas.

Se afirma que el semen tiene un efecto más bien “simbólico”. Los expertos dicen que “se trata de “una unión expresada físicamente, donde ella siente que de alguna manera se está expresando un vínculo emocional con la pareja a través del semen.”

El vínculo emocional sería el que generaría en la persona “un mejor estado de ánimo, lo que se podría traducir en una protección cardiovascular”, se afirma. Para los sexólogos “toda la sexualidad, el orgasmo, la relación en pareja y el semen, aumentan la calidad de vida, que se traduce en más años”.

Según SemenTherapy.com, el semen contiene los siguientes componentes, que podrían tener algún beneficio:

– Ácido ascórbico (vitamina C, para el mantenimiento del tejido)

– Antígenos (del sistema inmunitario)

– Calcio (minerales)

– Cloro (agente oxidante, parte del complejo de vitamina B)

– Ácido cítrico (se produce durante el metabolismo celular)

– Creatina (una sustancia nitrogenada que se encuentran en el músculo)

– El ácido desoxirribonucleico (ADN)

– Fructosa (azúcar utilizada para la energía)

– Glutatión (péptido de aminoácidos)

– Glicoproteínas (agente de lucha contra el cáncer)

– Hialuronidasa (enzima)

– Inositol (azúcar que se encuentra en los músculos)

– El ácido láctico (subproducto de uso de los músculos)

– Magnesio (minerales)

– Nitrógeno (gas que se encuentran en todos los tejidos vivos)

– Fósforo (minerales)

– Prostaglandinas (bueno para el embarazo)

– Potasio (mineral)

– Purinas (compuestos de ácido úrico)

– Pirimidina (base orgánica)

– Ácido pirúvico (formado a partir de glucosa o glucógeno)

– Selenio (agente de lucha contra el cáncer)

– Sodio (sal)

– Espermidina (enzima catalizadora)

– Espermina (compuesto de amonio que se encuentran en el esperma)

– Vitamina B12 (para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo)

– Zinc (mineral)