La modelo argentina y jurado de Showmatch, Carolina Pampita Ardohain acaparó la atención en las últimas horas con su presencia en las playas de Punta del Este junto a su flamante novio el tenista “Pico” Mónaco.

La pareja desde que llegó al principal balneario uruguayo no ha dudado en mostrarse públicamente y dejarse fotografiar por los paparazzis quienes no han tenido mayores inconvenientes en encontrarlos. Durante el día la modelo y el tenista no se esconden de los curiosos, se muestran distendidos en las playas o en los diversos paradores de la península.

Al parecer la exposición en este año que comenzó no le molesta demasiado a Pampita quien en un alto en una producción de fotos en la playa tomó un monopad (palo de selfie extensible) y tomó varios autorretratos con su celular los cuales luego subió a sus redes sociales.

Relax

Pampita disfruta de los primeros días del año junto a su nuevo novio el tenista argentino Pico Mónaco.