Por: Marcelo Hernández

La declaración como “Siervo de Dios” del padre Isidro Alonso, conocido como “Padre Cacho” fue tomada con sumo beneplácito por toda la comunidad católica de nuestro país.

Esta buena noticia fue dada a conocer el pasado domingo en su programa “La alegría del Evangelio” de radio Oriental por el cardenal Daniel Sturla y a través de un video difundido por ICMtv, el arzobispo de Montevideo hizo el anuncio y explicó a los fieles qué significa esto: “Queridos amigos, tengo una muy buena noticia que darles. A nuestro querido Padre Cacho, a partir de ahora, lo podremos llamar Siervo de Dios.

¿Qué significa esto? Bueno, el Padre Cacho murió con fama de santidad, hace casi 25 años. Un sacerdote entregado, un sacerdote que fue a encontrar a Dios entre los más pobres. Allá por Aparicio Saravia, en Plácido Ellauri, en todos esos barrios que rodean la zona. Barrio Borro, Marconi, en todos esos barrios su nombre hasta hoy resuena con fuerza: murió con fama de santidad”.

Con este nombramiento, el Padre Cacho se une así a una nómina de uruguayos camino a los altares, como son las beatas Francisca Rubatto, Consuelo y Dolores Aguiar Mella, el Venerable Jacinto Vera y el Siervo de Dios Walter Chango.

Pero para saber más sobre este sacerdote, LA REPÚBLICA consultó al padre José Tejero, quien compartió parte de su vida religiosa –en los años 1986 y 1987- con el Padre Cacho, y que hoy cumple funciones en el Instituto Paiva, de la comunidad salesiana, el que se ubica en la localidad de Sarandí del Yí, Durazno.

“Cuando el fue a Brasil a investigar sobre el trabajo de los clasificadores (hurgadores), lo suplí, y a su vuelta, seguimos trabajando juntos durante los siguientes dos años en el pequeño hogar de Aparicio Saravia y Tráppani, donde entre 8 y 10 chiquilines vivían ahí tras quedar desamparados de sus familias. Allí había talleres de cestería, herrería”, narró el sacerdote.

“La gente tenía un gusto de estar con él, no se quería ir”

Consultado sobre qué experiencia le quedó de haber compartido con Cacho, Tejero aseveró que “fue un ser excepcional en la capacidad de engendrar paz, serenidad, una alegría serena. La gente tenía un gusto de estar con él, no se quería ir. Y eso que esas reuniones se ponen tensas, tediosas. Él hizo cinco barrios y allí se diseñaban las viviendas, poner las leyes del barrio.

Tenían un disfrute de estar conversando y tratando de encontrar soluciones. Y eso que hablaba poco. Era más bien tirando a tímido, muy humilde y al mismo tiempo era un gran descubridor de las riquezas de los otros. Lo que más decían suyo era que ‘nos hacía sentir personas’. Ese era su secreto”.

Al preguntársele cuáles fueron los aprendizajes que le dejó Cacho y que hoy sigue aplicando en su mensaje, Tejero manifestó que “me falta mucho por aprender. Es muy difícil tener esa confianza y respeto por la gente. Una historia de ese tiempo lo muestra tal cual era. Una señora, de bastante edad, que vino de Rivera, que era sola, con una magra pensión, en las recorridas por el barrio de Cacho, mantenía largas conversas con ella.

A Doña Santa le gustaba tomar una medida de vino. Un día estaba trabajando junto con unos chiquilines y ella le pide una ayuda, y él le da un aporte. Uno de los líderes del barrio, el Pantera le recrimina a Cacho que le diera dinero a ‘esa vieja borracha que sólo te pide para el vino’. Cacho con una mansedumbre le dice ‘ella no sabe que lo se’. Era capaz de desarmar toda intransigencia. Veía la parte buena del otro, y no los defectitos que pudieran empañarlos. Esos son aprendizajes increíbles”.

“Nos viene muy bien el gesto del Papa para darnos ese coraje que nos falta”

Añadió que otro aspecto es que “fue el primero en ir a un lugar donde deberíamos estar presentes y no estamos. Nos falta coraje, pero nos viene muy bien el gesto del Papa para darnos ese coraje que nos falta”.

Remarcó del hecho de ser declarado ‘Siervo de Dios’ que “es motivante. La vida de Cacho fue motivante. Necesitamos más de ese amor entrañable que daba”.

Concluyó contando, como muestra de lo que considera la grandeza de Cacho, una anécdota. “Recuerdo a los 10 años de su muerte hubo el traslado del cementerio del Norte a la iglesia de Pozzolo de sus restos. Uno de ‘los hermanos Pitufos’, que ya tenían unos 27 años, lagrimeando me dice ‘José, lo mas grande que me ha pasado en la vida, me dieron el honor de bajar la urna de Cacho, apretarla contra el pecho y ponerla sobre el carro’. Eso dimensiona lo que fue Cacho, que 10 años después de su muerte seguía generando eso en los chiquilines que lo escuchaban que compartieron con él parte de sus vidas”.

Parte de su vida

Ruben Isidro Alonso nació el 15 de mayo de 1929. Hijo de los primos Dámaso Alonso, panadero, y María Alonso, lavandera.

A los 12 años ingresó a la casa de formación de la congregación salesiana. Se ordenó sacerdote en noviembre de 1959.

Trabajó como catequista en Montevideo y Paysandú; en 1973 lo nombraron primer Asesor Diocesano de la naciente Pastoral Juvenil de Paysandú.

En 1975, con dos compañeros salesianos, inspirados en la experiencia de los curas obreros, se fue a vivir a un barrio en los márgenes de la ciudad de Rivera.

En el año 1977 llegó a Montevideo deseoso de profundizar en esa manera de vivir su sacerdocio: ser un vecino más. Así descubre la zona de Aparicio Saravia, el lugar de sus amores, donde plantó su tienda para no marcharse jamás.

El 4 de setiembre de 1992 parte su cuerpo en un carrito tirado por un caballo blanco. Una caravana silenciosa de hombres, mujeres, niños y perros lo acompañan.