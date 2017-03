Fue el jugador más destacado que tuvo Peñarol el fin de semana pasado, cuando el equipo mirasol ofreció su mejor expresión futbolística en mucho tiempo. Junior Arias fue incluido entre los titulares por Leonardo Ramos, cuya confianza fue retribuida con un gol y un par de asistencias. El trabajo del ex Liverpool fue tan bueno, que hoy resulta difícil imaginar que no se haya ganado un lugar en la oncena.

El delantero brindó una conferencia de prensa en Los Aromos, en la que habló sobre el presente de Peñarol y su primera oportunidad como titular en el semestre.

Además, fue consultado sobre lo sucedido el domingo en el Parque Central, donde fue agredido un funcionario del personal de recaudación. Se limitó a expresar que deberían “tomarse las mismas medidas que se tomaron con Peñarol, porque es violencia y ya ha pasado”. Obviamente, hace alusión a las veces en que a los mirasoles le quitaron puntos en situaciones similares.

“Me quedé callado y entrené”

Evidentemente, también habló sobre temas deportivos.

Respecto a su primera oportunidad como titular desde la llegada de Ramos, sostuvo: “Siempre me quedé callado la boca, entrené y cuando me tocó la oportunidad traté de aprovecharla. Creo que lo hice bien. Jugué para el equipo, me sentí muy bien, creo que aproveché mi oportunidad y decidirá Leo (Ramos) si tengo que seguir jugando o no”.

Además, destacó la confianza que le inyecta al equipo un triunfo tan abultado, especialmente cuando el rendimiento fue bueno: “Ganar siempre da confianza, sea como sea. Si ganábamos 1-0 con un gol en el minuto 90 nos iba a dar confianza, pero ganar así nos da mucha más confianza y nos hace ver que podemos jugar bien, tocar la pelota y presionar en todo momento. No hay que quedarse con eso y debemos implementarlo en la Libertadores”.

“Hace años que no se veía”

Luego, comentó que a su criterio, antes de la goleada a Wanderers, “el equipo venía jugando bien. Lo que pasaba era que no entraba la pelota, pero el sábado por suerte entró”.

“En defensa, en el medio y mismo los delanteros veníamos haciendo un buen trabajo. Nos propusimos jugar tranquilos y animarnos a jugar mucho más, porque lo otro lo estábamos haciendo muy bien”, agregó.

También consideró que la rápida resolución del encuentro “Fue mérito de Peñarol. Eso pasó por nosotros. Obligamos a Wanderers a equivocarse, lo presionamos en todo momento, cuando tuvimos la pelota jugamos mucho mejor que ellos y fuimos superiores todo el partido”.

Por último, destacó la jugada que derivó en el 3-0 anotado por Cristian “Cebolla” Rodríguez, en el que fue el más bonito de los goles convertidos por el equipo de Leonardo Ramos durante su última presentación: “convertimos un gol con 21 toques, algo que hace años no se ve en el fútbol uruguayo”.