“Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos. tqm”. (Messi, con este mensaje y un vídeo de imágenes de ellos dos juntos en el Barcelona, despidió a Neymar en su cuenta de Instagram).

“Mi deseo de venir a París fue porque buscaba un nuevo reto y no por falta de protagonismo o porque me sentía incómodo. No es lo que quiero. No lo he buscado en mi vida. Busco títulos y nuevos retos”. (Neymar, durante su presentación en el PSG).

“En el fútbol, como en la vida, debemos vencer al resultadismo”. (Oscar Tabárez, a la revista Garganta Poderosa).

“Creo que (Klose) tiene un poco de temor por la posibilidad de superarle y marcar más goles, pero no lo sé. Veremos lo que pasa en Rusia. Con mi carácter seguro que lo intentaré. Ya lo veremos”. (El alemán Thomas Mueller sobre la posibilidad de superar a Klose y convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial).

“Estamos trabajando muy duro, sobre todo los primeros días. A veces Zidane parece alemán por lo que nos ha hecho trabajar”. (El alemán Toni Kroos y el estilo de su entrenador francés).

“Es uno de mis mejores amigos y siempre los quiero a mi lado, pero no puedo interferir en su decisión. Sólo quiero que mi amigo sea feliz donde sea, aunque obviamente si es aquí, mucho mejor. Le he dicho una cosa: sé valiente, el mundo es de los valientes”. (El defensor brasileño Dani Alves preguntado por la posible llegada de Neymar al PSG antes de su fichaje).

“No debemos perder la humildad con lo que nos mantuvimos en estos años. El hecho de haber sido competitivos y exitosos en gran parte fue por la humildad que tuvimos para actuar y vivir”. (Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, analizando en conferencia de prensa la clave de su éxito al mando de los Millonarios).

“Es difícil convencer a buenos jugadores para que vengan y luego estén en el banquillo. Ahí empiezan los problemas. Si vas a por un delantero te dirán que para qué le quieres, si va a ir al banquillo porque ya tienes a Harry Kane y no van a poder competir con él”. (El preparador argentino Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, y una conversación con el punta español Álvaro Morata antes de firmar por el Chelsea).