EN LA AUF YA SE HARTARON Y NO QUIEREN PARTICIPAR MÁS DE ESTA NOVELA MEDIÁTICA QUE ARMÓ EL EMPRESARIO

Por: Gerardo Bassorelli

El miércoles 14 de diciembre parecía ser un día histórico para el fútbol uruguayo: la AUF recibió una oferta de 68 millones de dólares por los derechos de TV del fútbol local y podían llegar a 100 millones sumando otros rubros.

A las pocas horas nuestro olfato nos hizo sospechar de que esa oferta multi millonaria podría ser una farsa. Es que apenas unas horas después que el presidente de AUF le comunicara a Tenfield (propietaria de esos derechos hasta 2025) sobre esta oferta que hizo el argentino-español Gerardo Molina, la empresa de Casal publicó un comunicado en su página de internet dando un paso al costado, retirándose de la pelea por los derechos, algo demasiado extraño.

Claro, en una parte del comunicado, Tenfield nos avisó que no creía en Molina y sus 68 millones: “Cuando una empresa, en nombre de firmas internacionales que seguramente respaldan este ofrecimiento, realiza una oferta de esta magnitud, Tenfield no puede sino comunicar al presidente de la AUF, que está abierta a comenzar a manejar, cuando así se le indique, la rescisión del contrato” expresó la empresa. A buen entendedor…

Desde entonces todos comenzamos a sospechar de este Sr. Molina. Nueve días después, no hay un uruguayo que le crea a este tipo. Conversando con los integrantes del Ejecutivo de la AUF no hay uno solo que defienda a Molina, por el contrario, los adjetivos hacia él son variados: “chanta”, “rrocho”, “charlatán” etc.

Repasemos las 8 dudas o mentiras, las contradicciones de Molina desde su aparición en público:

1) ¿Por qué ofrecer 10 veces más?

Teniendo en cuenta que Tenfield paga 9 millones por mes, si aparecía Molina con una oferta de 20 millones por mes (o 25, o 30) cualquier dirigente (hasta Freddy Varela) hubiera votado para rescindir con Tenfield y aceptar esta propuesta. Por eso es que a todos nos generó sospecha que Molina ofreciera 100 millones de dólares anuales. ¿Por qué regalar tanta plata si con menos de la mitad compraba lo que pretendía?

Por otra parte, lo ofertado por Molina no solo es diez veces mayor a lo que paga Tenfield sino que también es el 50% de lo que ofrecen por año Turner y Fox en Argentina que es un mercado 10 veces más grande que el nuestro.

2) ¿Presentó oferta o no presentó?

Al salir de la AUF en su primera visita, Molina dijo a la prensa que había presentado una oferta y dio todos los detalles. Pero luego Ignacio Alonso, del Ejecutivo AUF aclaró que no presentó nada: “El señor Molina trajo unas carpetas en las que dejó una presentación de su idea para seguir conversando.

Y nosotros aceptamos la invitación a seguir participando del asunto y él pasó a explicar de forma verbal la oferta y el ámbito que rodea a su empresa”. Molina le dijo a la prensa que la oferta ya estaba presentada, y que ahora dependía de la AUF aceptarla o no.

3) ¿500 millones en un Cofre Fort?

Una de las cuestiones más bizarras de esta novela fue cuando se le preguntó por los 500 millones de dólares, el dinero que corresponde a la oferta por los 5 años. Pues, le pidieron que presentara los avales, una forma de verificar si realmente existía el dinero para afrontar tan millonaria oferta, y Molina respondió que la plata estaba guardada en un Cofre Fort ¿Quién guarda 500 millones de dólares en un Cofre Fort? Es absurdo.

4) ¿Quién paga la rescisión a Tenfield?

Una delas cosas que generó más molestia fue que Molina dijera a la prensa algo que en la AUF dicen que es falso: “la AUF va a absorber el 100% de la rescisión del contrato con Tenfield. Euromericas no va a poner ni un centavo para la rescisión a pedido de la AUF” dijo Molina. Pero Alonso retrucó: “eso es un disparate”. Molina detalló: “El lunes la AUF nos comunicó que se va a hacer cargo de la rescisión de Tenfield.

La AUF debería decirlo. Estamos trabajando y nos tenemos que reunir viendo temas económicos”. Alonso desmintió: “Es un disparate. Tanto el lunes en comunicación con Molina vía Whatsapp, como el viernes en comunicación con Molina vía mail, donde se le solicitaron todos los recaudos en forma escrita y documentada, se le manifestó que los aspectos vinculados a una eventual recisión con Tenfield son resorte de la AUF y no va a ser trasladada ninguna información a la empresa Euromericas en esta instancia. Todo aspecto que pudiera vincularse a una recisión es resorte exclusivo de la AUF”.

5) La mentira del mexicano de TV Azteca

Cuando visitó por primera vez la AUF, al Ejecutivo le asombró que Molina dijera a la prensa que en la reunión había participado Jesús Manzanares, accionista en TV Azteca. Es que Manzanares nunca estuvo en la reunión. ¡Nunca vino al país!

6) Mencionó a varias multinacionales

Molina primero nombró a Fox y Turner, luego a PPTV y Liberty Media como empresas a las que representaba. Días después, en lugar de Turner nombró a la empresa china PPTV. Luego, dejó de nombrar a Fox y empezó a mencionar a Liberty Media junto a PPTV.

7) El faltazo del miércoles a la AUF

La AUF esperaba el miércoles que Molina presentara la documentación que se pidió la semana pasada, referida a la estructura de la oferta, quiénes son los socios, los avales por US$ 500 millones. Pero Molina ni se apareció ni llamó por teléfono. “No encontramos razón para reunirnos con la AUF” dijo Molina y argumentó que el motivo de la ausencia fue que “teníamos previsto revisar los contratos con Tenfield” (la AUF le avisó que por cuestiones de confidencialidad no podía darle esos contratos), aclarando sorpresivamente que su presencia en la AUF “No era para presentar la oferta”. Para colmo, horas antes del faltazo a la AUF, Molina empezó a barajar la posibilidad de que quizás no iría pero sí lo harían sus asesores, que tampoco lo hicieron y que ni siquiera viajaron de España a Uruguay.

8) El fiasco en la Argentina

Molina dijo que había participado de una negociación con el grupo Murdoch por los derechos del fútbol argentino, algo incomprobable.

Pero revisando en diarios argentinos hallamos una situación muy parecida a la actual, con el Sr. Molina hablando en la prensa (le gusta más un micrófono que un helado de dulce de leche), repitiendo el mismo verso que le venimos escuchando aquí:

El Cronista de Argentina, del 29 de diciembre de 2015 decía lo siguiente:

Sky Sports, compañía que forma parte de British Sky Broadcasting, cuyo dueño es Rupert Murdoch, ha hecho saber su interés de quedarse con los derechos del fútbol argentino en el exterior. La cifra que ofrecen alcanza los u$s 1550 millones. La propuesta llegó por intermedio de la empresa Euromericas Sport Marketing desde Alemania, y abarcaría un periodo de cinco temporadas a partir de 2016.

“La oferta de compra de los derechos, no solo considera la esfera económica, sino que pone a consideración un análisis de la situación del fútbol argentino y entre los puntos centrales del diagnóstico se sugiere lograr una mayor transparencia en las finanzas del fútbol, desarrollo de talentos, plan de seguridad y la vuelta de la familia a los estadios, sistema de Incentivos Económicos por cantidad de audiencia, mejora de los servicios en los estadios, Zonas de Hospitalidad, etc”, explicó Gerardo Molina CEO de Euromericas Sport Marketing.

Agregó que el grupo Sky cuenta con 212 plataformas en todo el mundo y una audiencia de al menos 4700 millones de espectadores.

“Creo que es una cifra más que interesante para el mercado Argentino, dado que La Liga de España ha cerrado hace días la venta de sus derechos en 2650 millones de euros y la Premiere League en Inglaterra por 6900 millones. Pero además es relevante, en cuanto a la pauta publicitaria, ya que se establecería un esquema conjunto comercial de ingresos compartidos, para lo que se fijaría un cobro de porcentajes por rubros. Esto permitiría poder liberar partidos de modo gratuito y ganar dinero a la vez” sostuvo Molina.

Demás está decir que ese negocio jamás se concretó, nunca aparecieron los 1.550 millones de dólares y lo de Molina en Argentina quedó solo en un paseo por los medios de prensa.

Igual que acá.