El senador Jorge Larrañaga buscará a través de un nuevo movimiento político “wilsonista, blanco y popular” crear una herramienta que permita al Partido Nacional ganar la próxima elección y alcanzar el gobierno.

Empero, advierte que éstos no son tiempos electorales sino políticos y que por tanto centrar la actividad en los comicios sería un “acto de arrogancia”, un “vicio de ansiedad” y también un “gesto de desprecio a la ciudadanía”. Está convencido que Alianza Nacional cumplió su ciclo y que su tiempo “está terminado”.

Por tanto, “es tiempo de ir por todo”, agrega el documento interno que el líder wilsonista le hizo llegar a dirigentes de todo el país. Titulado “Nuestro futuro Juntos”, el escrito de una veintena de carillas y lectura ágil, despliega la planificación estratégica para 2017.

El documento remata con una frase de Larrañaga: “Llegan tiempos de cambio y debemos estar juntos porque si juntos pudimos, juntos podemos”. El “nuevo objetivo” del sector es “ganar el gobierno de la República”. Con ese propósito, es que, en 2017, anuncia la creación de un “nuevo frente político llamado a reunir sectores, dirigentes, militantes y jóvenes bajo la bandera del wilsonismo”.

“Si queremos cambiar la realidad de nuestro país debemos llegar al poder y si queremos llegar al poder debemos tener una estructura más grande, más amplia y más inclusiva”, se señala en el documento. Agrega que el “pilar fundamental” del nuevo sector será su “independencia”.

En ese sentido, explica que “no se trata de opinar igual en todos los temas ni de repetir lo que alguien manda” sino de “hacernos fuertes juntos para ganar la elección y revolucionar la educación, para ganar la elección y recuperar la seguridad, para, para ganar la elección e impulsar la gran revolución: la de los valores y el respeto; la de la cultura de trabajo, honestidad y crecimiento que ha caracterizado históricamente a nuestro país”.

Añade que el nuevo sector tendrá “nuevo nombre, nuevo logo y nuevo plan” todo lo cual se anunciará oportunamente en 2017 en un acto que será “el comienzo de una etapa de trabajo incansable en pos de un nuevo Uruguay”. Se aclara que no es éste un tiempo electoral sino político por lo que “centrar nuestra actividad en los comicios sería no sólo un acto de arrogancia y un vicio de ansiedad sino también un gesto de desprecio hacia la ciudadanía que no espera nuevas papeletas sino nuevos resultados”.

Señalan que el nuevo frente político será “inclusivo y, como tal, de las próximas elecciones internas surgirán las diferentes expresiones electorales”. Promueve “entender a fondo a nuestra gente y sus problemas, preocupaciones, dilemas y anhelos”. Como primera acción, recorrerán “todos los barrios de Montevideo” y dentro de 3 años, agrega, “no quedará feria ni club ni calle que no hayamos caminado”.

“Queremos y entendemos que podemos lograr que nuestro Partido vuelva a ser mayoría en la capital y esa es una de las metas principales”. También señala que “es momento de ir por Canelones” y con ese objetivo “desplegaremos una enorme estructura destinada a conquistar la interna, la nacional y la intendencia en territorio canario”.

En el resto del país, “como ha sido nuestro sello histórico, seguiremos reuniendo gente y militantes y sectores que busquen –como nosotros- un país descentralizado con departamentos autónomos y con medidas a medida”.

Libertad, Democracia, República

En el documento se plantea que “la lucha vuelve a ser porla Libertad, por mejor Democracia y por más República”. El “desafío”, señala, “es grande” por lo que, resultad evidente que “el partido necesita tener grandes sectores fortalecidos que en la diversidad potencien el pensamiento que el país precisa con total urgencia y absoluta importancia.

La tarea necesita de toda nuestra solidaridad y nos pide eliminar mezquindades para lograr que nuestro sector sea una enorme columna cívica que lleve de manera real y definitiva las ideas de Wilson Ferreira Aldunate a la presidencia”.

“Oposición debe prepararse para gobernar”

Más adelante, el documento afirma que “la oposición debe prepararse para gobernar y si el partido Nacional quiere ser gobierno debe tender los puentes necesarios para lograrlo”. “En 2017 profundizaremos nuestra agenda para el progreso buscando definiciones desde la oposición para los grandes temas del país como son educación, seguridad, salud, integración,infraestructura, vivienda, inserción internacional y desarrollo del interior”.

Agrega que la “agenda para el progreso es la oportunidad que tenemos como opositores para transformarnos en una alternativa real de gobierno: es hora de poner sobre la mesa los grandes problemas de Uruguay para encontrar juntos las grandes soluciones”.

“No podemos ni debemos esperar a 2019 para ver si hay acuerdos o coincidencias; los acuerdos se construyen y el tiempo político es para eso”.

La juventud “más fuerte”

Por otra parte, el nuevo sector se plantea en 2017 el lanzamiento del movimiento de juventud “más fuerte del país”. “Nuestro movimiento tendrá como pilares la organización, el trabajo y la alegría; porque con todos esos valores podemos crecer y sin alguno de esos valores estamos destinados al fracaso”.

“Nuestra juventud será Nacional y Wilsonista y solidaria”, agrega. “Los jóvenes tienen la fuerza, el empuje y la certeza de que nada pueden esperar sino de ellos mismos; y esas ganas deben ser canalizadas para el bien de todos los uruguayos”. Más adelante, señala que el nuevo grupo Nacional de jóvenes tendrá nombre y también tendrá “faro”: “el nombre es Jóvenes Juntos y el camino es el de Wilson”.