Mariana Espósito, más conocida como “Lali” desembarcó en Punta del Este para disfrutar de sus mini vacaciones. La cantante argentina al igual que en el verano pasado eligió a Enjoy Punta del Este para brindar su impactante y colorido show musical para alegría de sus miles de fanáticos.

Con este concierto brindado el martes a la noche ante 1.000 personas la artista pop del momento dio inicio a su gira de shows 2017 que la llevará a recorrer su Argentina natal y varios países de Latinoamérica y Europa.

Durante el show la cantante interpretó su repertorio a sala llena ante la presencia de destacadas figuras como María del Cerro, Cande, Mica y Juana Tinelli quienes dijeron presente para acompañarla en esta apertura de año. Entre el público también se encontraba su amigo Santiago Mocorrea, el músico que según los medios de la vecina orilla habría conquistado el corazón de Lali.

El comienzo del show estaba previsto para las 22: 00 hs del martes, la artista no se hizo esperar y próximo a las 22:15 irrumpió en el escenario junto a sus bailarinas y la potente banda. Las mil personas que colmaron el Salón Punta del Este de Enjoy ovacionaron a la artista y desde ese momento al son de su reciente hit “Soy” –tema que da título a su disco y a la gira de shows- la noche se convirtió en una fiesta de música y color con una puesta en escena fiel al estilo de Lali y varios cambios de vestuario donde predominó el brillo y el color.

Los fanáticos de Lali deliraron ante cada canción, el pegadizo ritmo y las coreografías desplegadas por la artista hicieron casi imposible que su joven público permaneciera sentado en sus respectivos lugares. En ese sentido, la seguridad tuvo bastante trabajo para intentar contener a tanto público teen que además de bailar y cantar quería acercarse al escenario para estar más cerca de su ídola.

“Me piden de seguridad que se acomoden en sus lugares, acá adelante, porque se van a lastimar. No me dejan seguir el show” advirtió Lali en pleno show dirigiéndose a su público quien ante el pedido de la artista no dudó en controlarse para que Espósito y su banda continuaran con el mega concierto.