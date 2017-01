Luego de varios rumores la actriz y cantante argentina Lali Espósito decidió dar por terminado el misterio y finalmente en diálogo con el programa Infama, confirmó su relación con Santiago Mocorrea, tras la aparición de varias fotos que daban cuenta de la relación.

“Es verdad que estoy con Santiago, estoy bien y contenta, después de mi separación con Mariano (Martínez) vuelvo a las bases que es no hablar de mi vida privada y mantener un perfil bajo, yo tengo que ver con esta forma, no con la de andar contando, quiero preservar a Santiago y por eso no voy a hablar más de él”, dijo Lali sobre su nuevo amor el productor musical e ingeniero en sonido.

La artista también se refirió al mal momento que pasó durante sus vacaciones en Punta del Este cuando un fotógrafo ingresó a su propiedad privada para tomarle fotos a escondidas.

“Me parece vergonzoso y una falta de respeto, sé lo que es trabajo y lo que no, no soy una tipa polémica pero tuve la necesidad de decirlo, de hacer la pregunta de si todo vale, porque que se metan en mi casa me parece excesivo”, dijo.

En ese sentido, Lali dijo que no realizó ninguna denuncia contra los paparazzi. “Eso es mentira, solo hablé con la revista en cuestión para decir que no estaba bueno lo que habían hecho”, concluyó.