“Podríamos tener un 12 o un 13% de aquellas personas privadas libertad con la posibilidad de tener penas alternativas a la prisión, obviamente siempre y cuando no revistan peligrosidad y sea por delitos menores o por algunos primarios que claramente hay un error en sus conductas y que no tienen los visos de poder ser alguien que reincide”, propuso Lacalle.

Bordaberry criticó la propuesta por su “liviandad”, y sostuvo que era soltar presos a la calle. “”No se pueden manejar temas tan importantes como la Seguridad Ciudadana con liviandad; inexperiencia”, dijo, y comparó la propuesta con la ley aplicada por el Frente Amplio, cuando era ministro del Interior, José Díaz, que liberó a decenas de prisioneros.

Curiosamente Juan Bordaberry figura como uno de los ministros firmantes de la ley 17.725 que establece penas alternativas de prisión, el 26 de diciembre de 2003. En ese entonces no era Pedro, sino Juan Bordaberry, según se puede observar en las leyes votadas en aquella época.

La ley que sancionó entonces Bordaberry, apunta: “El juez podrá no decretar la prisión preventiva de procesados primarios cuando “prima facie” entienda que no ha de recaer pena de penitenciaría. En ese caso podrá sustituir la prisión preventiva por alguna de las medidas reguladas en el siguiente artículo, siempre que el procesado así lo consienta. La sustitución de la prisión preventiva no se decretará cuando la gravedad del hecho o el daño causado por el delito así lo ameriten”.

Incluso el entonces diputado Luis Lacalle habló en nombre del Herrerismo para modificar un artículo del proyecto que entendía, daba demasiada libertad al juez para decidir la pena alternativa, según la versión taquigráfica de la sesión del 17 de junio de 2003.

La falta de organismo de control de esas penas, hizo que la ley no se aplicara hasta que en 2010 se creó la Oficina de Supervisión Libertad Asistida OSLA en el Ministerio del Interior.

Más de mil con penas alternativas

Un informe de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) de julio de este año, indicaba que al 30 de junio de 2013 dicha oficina controlaba a 129 penados o procesados. Para el 30 de junio de este año, la cifra pasó a 1.052 penados o procesados, es decir que los casos se multiplicaron por ocho.

La mayoría más de 670, cumplía tareas comunitarias por cometer alguna falta. Otros 275 en tareas comunitarias, y había cometido algún delito.

El aumento de las penas alternativas creció tanto por la ley de faltas, como por la mayor aplicación de medidas alternativas a la prisión.

La aplicación de las medidas alternativas varía según los jueces, algunos recurren más a ella y otros simplemente la ignoran.