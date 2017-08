Compartir Tweet



Lacalle Pou cambió el discurso y la estrategia. Después de rechazar la concertación nacional que proponía Edgardo Novick, asumió la estrategia de autoproclamarse líder de la oposición, pero no logró imponer su estrategia ni marcar la agenda del gobierno.

Tampoco encontró que sus iniciativas encontrasen eco en el resto de la oposición. Tal es el caso de la idea de impulsar un plebiscito contra la ley de Inclusión Financiera que no logró respaldo pleno ni siquiera de su propio partido.

Por eso no sorprende que ahora vuelva a la carga con una idea diferente. En sus ya habituales entrevistas de domingo con el diario El País, Lacalle Pou lanzó la iniciativa de un gran frente opositor como el que proponía Novick, y como el que ahora también pide la senadora Verónica Alonso.

Lacalle Pou piensa en un gobierno conformado por los líderes de los diferentes sectores y con mayorías en el Parlamento que tengan su correlato en el Ejecutivo.

“Si ese fuera el esquema, que es una de las posibilidades, hay que ver mucho las composiciones electorales. Primero yo creo que la oposición ha actuado bastante en conjunto en temas medulares. Y los partidos que no son el Frente Amplio, cuando uno mira sus agendas de gobierno, en los temas importantes como educación, seguridad, salud, tienen enormes similitudes”, indicó.

“Segundo, habría la necesidad de conformar un gobierno. Entonces, habría que conformar mayorías en el Parlamento que naturalmente tienen un correlato en el Poder Ejecutivo. Si uno pudiera elegir, me gustaría un Poder Ejecutivo con los líderes. Siempre y cuando tengan idoneidad en determinadas funciones. La nueva administración, y en particular si se cambia el signo después de quince años de gobierno de un partido, se maneja con un presupuesto que no es propio durante un año”, recordó.

Ya ubicado en el potencial acuerdo interpartidario o el gran Frente Amplio Opositor, Lacalle Pou señaló que “como las expectativas y necesidades van a ser varias y urgentes, esa mayoría parlamentaria que se conformará y que deberá tener un correlato en el Poder Ejecutivo, tiene que ser capaz de tener un instrumento legal importante en muchos ítems, que obviamente no sean materia presupuestal, que estén presentados bajo el rótulo de ley de urgente consideración. Una especie de reloj suizo que tenga muchas perillas y tuercas que básicamente reorganice gran parte del Estado”.

“Fácil no creo que sea. El sentido común va a ser lo que nos guíe. Y después va a haber una enorme necesidad de acuerdos y de cohesión social. Una enorme necesidad de zurcir en el centro y de no seguir dividiendo”, explicó.

La idea de buscar acuerdos está en la mesa de negociaciones de la oposición, pero hay grandes diferencias por allanar y una fuerte pulseada por definir liderazgos, que Lacalle Pou quiere volcar a su favor aprovechando el impulso de las últimas encuestas.

Los otros referentes están cada uno en su estrategia, buscando la manera de capitalizar el 40% de indecisos que marcan las encuestas. Con mucha cautela administran su imagen y sus apariciones públicas.

Lacalle Pou: sus apariciones frecuentes en los programas de TV y radio lo sostienen como el de mayor presencia mediática, pero no logra su propósito de consolidarse como líder de la oposición. Los más exitosos son sus choques con Vázquez, sobre todo cada vez que el presidente responde alguno de sus ataques.

Jorge Larrañaga: se juega mucho en este periodo. Sabe que sus expectativas dependen de que levante en las encuestas y su trabajo político se vuelva más efectivo. Sin los recursos mediáticos de su principal adversario interno, apuesta por las redes sociales dando a conocer sus incansables visitas a los barrios. Si no logra crecer, tendrá que buscar acuerdos y ceder protagonismo.

Verónica Alonso. Optó por el silencio y la cautela después de un par de notas duras en Búsqueda que afectaron su imagen. Es la candidata silenciosa porque tiene definida su candidatura pero todavía no la hace pública. Busca convertirse en una tercera línea porque está convencida que con Lacalle Pou y Larrañaga no alcanza para ganarle al Frente. Tiró algunos centros al sector de Novick en los últimos días.

Edgardo Novick. Su apuesta contra el discurso de los partidos tradicionales es el más diferente de todos, y apuesta a captar la atención de los indecisos, cansados de la permanente lucha ideológica entre derecha e izquierda. Repite su fórmula de hablar con gente de todos los sectores desde una visión pragmática y de outsider.

Los intendentes: Sergio Botana (Cerro Largo), Adriana Peña (Lavalleja), Enrique Antía (Maldonado), Eber Da Rosa (Tacuarembó), Pablo Caram (Artigas), Carlos Moreira (Colonia) y Dardo Sánchez (Treinta y Tres) juegan su propio partido. Saben que unidos representan un importante caudal electoral y no están dispuestos a dilapidarlo.

El Partido Colorado: trabaja intensamente buscando pasar el temporal que les dejó la decisión de Fernando Amado de dar el voto 50 al Frente Amplio en la Rendición de Cuentas. El diputado ya se autoproclamó candidato, aunque tiene gran resistencia interna.

Partido Independiente: Pablo Mieres goza de un buen presente en las encuestas pero no consigue edificar el espacio socialdemócrata que se puso como objetivo.