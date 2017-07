Compartir Tweet



Manuel de Jesús Pichardo respondió un cuestionario y explicó cuál fue la posición de Lacalle en el Plan Atlanta.

¿Dónde y cuándo escuchó usted hablar sobre el denominado “Plan Atlanta”?

Como revelé en un artículo publicado en el periódico Listín Diario y Vanguardia del Pueblo, órgano de difusión del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, formación a la que pertenezco, fui testigo de la trama develada durante una reunión celebrada en Atlanta en el año 2012, en el marco de un gran evento de carácter mundial que sirvió de espacio para que el encuentro a que hice referencia se realizara.

¿Qué presidentes sudamericanos participaron de esa reunión que usted en el Listín Diario cuenta que se realizó en el hotel Marriot en Atlanta?

Varios expresidentes de la región. De Sudamérica y Centroamérica, porque, aunque en la actividad general participó Hipólito Mejía, exmandatario dominicano, no estuvo en este encuentro más íntimo y regional.

¿Qué conceptos recuerda usted que haya vertido el expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle en aquella reunión?

El expresidente uruguayo manifestó su frustración por el hecho de que los partidos conservadores no podían alcanzar el poder debido a que “a los comunistas no se les podía ganar en las urnas”. Lo demás tuvo que ver con el papel en los medios de comunicación para ayudar a minar el liderazgo de los “comunistas” que permitiera el avance hacia el poder de los “partidos democráticos”. Habló de fortalecer a la justicia o al sistema judicial, siempre desde la óptica de la instrumentalización para procesar a “los individuos que parecían perpetuarse en el poder con el favor de las urnas”.

¿Qué organización o grupos de organizaciones estarían financiado dicho plan?

No podría responder a esa pregunta, nadie habló de financiamiento a cosa parecida.

Usted menciona en el artículo de Listín Diario que en aquella reunión se habló de medios y figuras de la órbita judicial que participarían en el plan. ¿Recuerda que se haya mencionado algún medio uruguayo y/o nombre vinculado al Poder Judicial de Uruguay?

Medio uruguayo no, de eso estoy seguro, sí medios brasileños y jueces brasileños, cuyos nombres no puedo recordar.

¿En qué casos usted ve reflejado la aplicación del plan en Sudamérica?

Para mí, comenzó a ensayarse con Manuel Zelaya en Honduras. Fue el primer intento de golpe suave. También ocurrió con Rafael Correa en un intento fallido, pero lo perfeccionaron en Paraguay con Fernando Lugo, porque en este caso la suavidad del golpe fue efectiva, pues en el caso hondureño las botas se aliaron al congreso y pareció, por la presencia de las botas, un golpe clásico.

En Brasil fue todo un éxito con la salida de Dilma y en Venezuela se ve el esfuerzo que se está haciendo, ahora con el refuerzo de la OEA que entra en escena con su secretario general, que no se sonroja al pedir la renuncia de un gobierno electo democráticamente y no se pronunció contra el golpe en Brasil. No podemos olvidar las movilizaciones sediciosas contra Evo Morales y la campaña de los medios de comunicación para cuestionar incluso la vida privada del mandatario mediante afirmaciones que se pudieron demostrar como calumniosas.

Usted está escribiendo un libro sobre el denominado “Plan Atlanta”. ¿Podría destacar algunos pasaje que usted considera relevante?

No es sobre el Plan Atlanta, es sobre la izquierda democrática en América Latina, allí toco de manera tangencial el tema.

¿Por qué resolvió hacer públicos estos hechos?

Para mí fue muy difícil acceder a hacer pública esta trama, pero algunas consultas me llevaron a aceptar la sugerencia de escribir sobre ella en un medio de comunicación por el nivel de gravedad que suponía y los riesgos a que se exponía Latinoamérica; riesgos que se expresarían, como se expresan ya, en la ruptura del orden institucional democrático que conduciría al caos y, como consecuencia, a la incertidumbre política y económica, a la pérdida de confianza en las instituciones públicas y privadas, al desmonte de muchas conquistas democráticas y garantistas, al desmonte de conquistas sociales y económicas ganadas a fuerza de sangre y lágrimas.