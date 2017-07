Compartir Tweet



Quedó registrado el 25 de febrero de 2014, el dialogado entre los senadores Baráibar y Lacalle en la que el ex presidente se reunió en un hotel de Nueva York con altos dirigentes políticos para definir la estrategia para enfrentar a los movimientos de izquierda en América Latina. A continuación, la versión taquigráfica de la sesión de aquel día:

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: este es un capítulo más de muchos capítulos anteriores que hemos tenido, en los que los temas han sido fundamentalmente, Cuba y Venezuela, como también en su momento lo fueron Honduras y Paraguay. Hay dos visiones de lo que ocurre en América Latina, a esta altura –diría– casi irreconciliables: la que tenemos en el Frente Amplio, en la izquierda, la de los que nos sentimos solidarios con los movimientos de izquierda y proyectos de América Latina, y la que tienen las derechas del continente, que también se reúnen, porque yo tengo la información de que el señor Legislador Lacalle Herrera se reunió, no hace mucho tiempo, en un hotel de Nueva York con altos dirigentes políticos para definir la estrategia para enfrentar a los movimientos de izquierda en América Latina.

(Interrupción del señor Legislador Lacalle Herrera).

–Yo tengo la información; podría decir el autor y hasta chequearlo con el señor Legislador.

(Interrupción del señor Legislador Lacalle Herrera).

–No voy a decir el nombre del autor; se lo diré al señor Legislador Lacalle Herrera, como el sobre que le dieron el otro día en privado.

En aquella oportunidad, el señor Legislador planteó que ya no se puede combatir a la izquierda en la lucha del movimiento social, sino trabajando sobre dos frentes especiales y novedosos: los medios de comunicación y los organismos de la justicia. Yo puedo decir con quién hablé, quién estaba presente, quién me lo dijo a mí, y afirmar que usted estaba en esa reunión.

SEÑOR LACALLE HERRERA. ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARÁIBAR.- Sí, señor Legislador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: el servicio de espionaje cubano-venezolano lo tiene bien informado al señor Legislador Baráibar. Y no me cabe duda, ¡son buenazos para eso! Yo no me acuerdo con quién estuvimos reunidos. Creo que fue en el Club de Madrid, pero si no me dan detalles, no puedo acordarme de tanto.

(Interrupción del señor Legislador Baráibar).

–Y la mención no fue que dejemos de luchar. Eso fue cosecha del señor Baráibar, que tiene una imaginación frondosa, que le conocemos en el Cuerpo, diríamos casi venezolana. Realismo mágico es el que practica el Senador Baráibar acá en el Senado.

Lo que yo dije fue que la independencia de los Poderes Judiciales era una lucha que había que mantener –y lo sigo diciendo, lo diré en el Club de Madrid, donde lo dije, y en Misión Presidencial, que es otro grupo de Presidentes que integro– y hablé de la libertad de los medios de comunicación, de que no hubiera ley de prensa como van a meternos acá, y como lo han hecho en Argentina, donde siguió el trámite que ustedes saben.

Así que el señor Baráibar tiene noticia de hechos que son verdad, pero una interpretación que se la pongo en su cuenta.

Yo no entro en conspiraciones; simplemente, en un ámbito donde hay Presidentes socialistas, de todos los países del mundo –somos sesenta y siete Presidentes del Club de Madrid–, dije que dos temas importantes para la lucha por la legalidad en América era la independencia del Poder Judicial y la libertad de los medios de comunicación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Baráibar.

La Mesa solicita que para el mejor desarrollo de la sesión se refiera al Cuerpo y no empiecen con los diálogos porque, de lo contrario, la gente pierde el sentido.

SEÑOR BARÁIBAR.- Sí, tiene razón.

Yo quiero decir que estoy profundamente admirado. Tengo mucho respeto por el ex-Presidente Lacalle Herrera; tenemos muchas cosas en común: jugamos en el club Trouville juntos al rugby; fuimos al colegio Seminario; cumplimos años el mismo día, el 13 de julio; entramos al Parlamento el 15 de febrero del año 1972, y hemos estado aquí compartiendo el trabajo en el Senado. Tengo mucho respeto por él, pero no pensé que me fuera a reconocer que lo que yo dije era cierto. Y creo que esto es de una importancia trascendental, porque fue en esa reunión que él mencionó y son las dos cosas que yo dije. Y no tiene poca importancia haber mencionado lo que dije, y que el propio interlocutor reconozca que son ciertas.

Gracias, señor Presidente.

(Interrupción del señor Legislador Lacalle Herrera).

–Todo dicho; todo dicho. No precisamos…

SEÑOR PRESIDENTE.- ¡Señor Legislador Baráibar: colabore con la sesión. Refiérase al Cuerpo, por favor!

