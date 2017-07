Por: Dari Mendiondo Bidart, Analista

La virtud principal de la creación del FA fue la aceptación de convivir en diferencias, y vaya si las había -eso por si hay distraídos-. Otra cuestión tenida en cuenta fue la de unirse en torno a un Programa común, -no menor, diría fundamental- que permitió votar juntos socialistas y comunistas, enfrentados desde 1920. Cincuenta y un años después votaban bajo un mismo Lema, el del Partido Demócrata Cristiano.

Eso fue posible porque el articulador, que fue Zelmar, dejó claro que una unidad de la izquierda, para que fuese representativa de toda la izquierda tenía que ser unidad sin exclusiones, cosa que se acordó, y ahí el PDC ofrece su Lema y Zelmar propone como candidato al Gral. Líber Seregni, de origen colorado y batllista.

En adelante, las figuras de Juan Pablo Terra, Zelmar Michelini, Rodney Arismendi, Carlos Quijano, luego José Pedro Cardoso, Enrique Erro, Castro, Benedetti, Carlevaro, Alba Roballo, Rodríguez Camusso, etc., etc., plasmaran el nacimiento del FA con la singularidad única en el mundo: comunistas votaban juntos con demócratas cristianos bajo el lema de estos. Hagamos memoria, pues la grandeza del FA está en la amplitud, en la convivencia en diferencias y en un Programa consensuado, no impuesto. Porque aquí: “naides es más que naides”. Y así lo demostramos en la huelga general, en la resistencia a la dictadura y en las duras horas de la tortura y el encierro.

Reafirmo las condiciones en que se fundó el FA con los consensos que había que llegar para establecer un programa de unidad basado en coincidencias y no en diferencias. Se logró así que estuvieran civiles y militares, ateos y cristianos, más ideológicos, marxistas y cristianos, creyentes y no creyentes, capas y clases etc. y se logró por una concepción de unidad y amplitud, que eran las banderas que enarbolaba el pueblo en las fábricas, en la Universidad y en las organizaciones que fundaron el Congreso del Pueblo y acompañaban los tremendos paros generales de la CNT y la FEUU.

La unión de la izquierda y de las fuerzas progresistas y del pueblo que la bautizó en las urnas. Luego la afirmó en el martirio de la dictadura. Me refiero a afirmar y rescatar en el debate y en la práctica lo que nos une más allá de las particularidades.