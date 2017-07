Compartir Tweet



El proyecto de Ley integral contra la violencia de género, a estudio del Parlamento, define la violencia obstétrica como “Toda acción, omisión o patrón de conducta del personal de la salud, dirigida a la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de una mujer, que afecta su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo y que se expresa en un trato deshumanizador, el abuso de medicalización y la patologización de los procesos naturales“.

En Argentina, una mujer se atrevió a denunciarla e inició juicio por daños y perjuicios. En nombre de la recién nacida, agregó daño moral.

A partir de entrevistas a mujeres y hombres de entre 15 y 49 años, el Observatorio del estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva de aborto de la organización no gubernamental uruguaya Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) ,recoge testimonios de vícctimas de violencia obstétrica en los centros asistenciales. A ello se suma la problemática preexistente del aumento de partos por cesárea. Lilián Abracinskas, directora de MYSU, destacó que los valores más bajos relevados están por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS): un 25,3% en Montevideo contra el 15%. “Para cambiar cultura hay que trabajar mucho más con los dispositivos de difusión y entender la legitimidad de los derechos sexuales y reproductivos en práctica``, afirmó Abracinscas.

A comienzos del año en curso, la organización no gubernamental Nacer y Ser reclamó al Parlamento la creación de un Observatorio de Violencia Obstétrica, que permita realizar un seguimiento de casos de maltrato durante el embarazo y el parto.

Institucionalizada y aún consentida

En opinión de la partera Gilda Vera, se trata de una violencia institucionalizada y muchas veces consentida, donde se viola el derecho a las mujeres de hacer uso de su cuerpo. La profesional valora como un avance la creación de las salas de nacer en el Hospital Pereyra Rossell, pero advierte que “todavía tenemos instituciones donde las mujeres no valen nada, no las escuchan o aparece el terrorismo de asustarlas con que les va a pasar algo a sus bebés“.

Respecto de las cesáreas, Vera califica de “impresionante“ la cantidad que se realiza en las instituciones privadas. El Ministerio de Salud Pública (MSP) fijó como meta para todo el período de gobierno bajar el porcentaje a un 30%.

Por su parte, los profesionales de la ginecología alegan que algunas prácticas ya están cambiando y defienden su trabajo.

Hay mujeres que sufren violencia obstétrica pero no toman conciencia de ello, dado el nivel de naturalización que tiene todavía esa modalidad de maltrato. Aunque gradualmente otras muchas cuando se embarazan estudian sus derechos para estar en condiciones de exigir que sean respetados. El mayor conocimiento no asegura el éxito en el resultado, pero es positivo en materia de empoderamiento femenino.

Deseo frustrado

Agustina Petrella, actriz y comediante argentina, acaba de iniciar el primer juicio en su país por daño moral perpetrado en el parto y posparto.

Petrella tenía 38 años cuando se embarazó por primera vez. Haciendo uso de un derecho legalmente reconocido, presentó en la clínica donde se atendía un plan de parto detallando sus preferencias para el momento, básicamente intimidad y que si el recién nacido no tenía ninguna complicación, fuera apoyado sobre su pecho rápidamente, sin bañarlo ni pincharlo, para respetar lo que conoce como ´´la hora sagrada`’`. Esta refiere a los primeros 60 a 90 minutos posteriores al nacimiento, cuando el contacto de piel contribuye a que el bebé tolere mejor la angustia de la separación, ayude a estabilizar su respiración y presión y a “prenderse“ de la teta, según reconoce Unicef y las autoridades de salud.

Los deseos de la madre no se cumplieron porque hubo cesárea de urgencia: al bebe se le salvó la vida pero no hubo contacto de piel.

Enfrentando al sistema

Cuando un año después quedó nuevamente embarazada, Petrella cambió de obstetra y volvió a hacer un plan de parto que presentó al prestador de salud. La jefa de neonatología del mismo la llamó para informarle que, pese a la ley que la amparaba, en esa institución no se hacían partos humanizados. Abundó en que si al momento de parir no había habitación disponible, podían separarla de su hija por más de 8 horas.

A causa de que en la semana 42 carecía de dilatación, se programó otra cesárea. Nuevamente las cosas no salieron bien: a la madre le retacearon las posibilidades de ir al baño, el obstetra hizo chistes inadecuados, la niña nació sin complicaciones pero no se la pusieron en el pecho. Más de una hora después, todavía no la había visto. Reclamó, la trajeron: estaba dormida, bañada, aspirada y ya la habían pinchado. Al rato vomitó algo blanco, que daba la pauta de que había recibido leche de fórmula.

Al segundo día se llevaron a la beba para hacer controles, era la hora de tomar la teta pero se la llevaron igual. La reclamó y de malas maneras se la dieron, pero un par de horas después volvió a la escena la coordinadora de neonatología. “Acá no estamos para cumplir los caprichitos de los padres“, anunció y amenazó: ``Dame la nena por las buenas, si no te la judicializo y te la saco por la fuerza“. Realizados al fin los controles, el obstetra le dio el alta porque “cómo estaban las cosas“, era mejor que se fuera.

Petrella decidió hacer una denuncia por violencia obstétrica ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, que hizo y una auditoría y confirmó que efectivamente había habido este tipo de violencia de género que, al igual que en el proyecto que espera sanción en Uruguay, en Argentina ya está incluída en la ley de violencia.

Como la Defensoría no tiene poder de sanción, Petrella buscó la vía judicial. Le costó, no había antecedentes, el juicio penal no era procedente. Finalmente lo que pudo iniciar fue un juicio por daños y perjuicios contra la obra social, el obstetra, la neonatóloga y la clínica. Con la representación de sus padres, la recién nacida también los demandó a todos por daño moral.

“Mi caso es la regla, no la excepción. La única diferencia es que yo enfrenté al sistema y ellos me lo hicieron pagar. El sistema quiere callar a quienes se revelan“, asegura Petrella, que ahora espera por los tiempos del sistema judicial.

