El renombrado físico Stephen Hawking advirtió que la decisión del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del acuerdo climático de París el mes pasado podría provocar que las temperaturas en la Tierra aumenten tan alto como las de la superficie de Venus, el segundo planeta más cercano al sol.

Antes de celebrar su 75 aniversario en la Universidad de Cambridge, Hawking dijo que teme que la mejor esperanza para la civilización humana sea colonizar otros planetas.

“Estamos cerca del punto de inflexión donde el calentamiento global se vuelve irreversible. La acción de Trump podría empujar a la Tierra sobre el borde, para que convierta como Venus, con una temperatura de 250 grados y con lluvia de ácido sulfúrico “, dijo.

Hawking también dijo: “El cambio climático es uno de los grandes peligros que enfrentamos, y es uno que podemos prevenir si actuamos ahora. Al negar la evidencia del cambio climático y retirarse del acuerdo climático de París, Donald Trump causará daños ambientales evitables a nuestro hermoso planeta, poniendo en peligro el mundo natural, para nosotros y nuestros hijos”.

Trump anunció el 1 de junio que los Estados Unidos ya no participarían en el acuerdo para reducir las emisiones mundiales de carbono, sino que buscarían renegociar el acuerdo de 195 naciones.

Casi inmediatamente después de las declaraciones de Trump, líderes de otras potencias económicas, como Alemania, Francia e Italia, castigaron a Trump por la decisión, y calificaron el acuerdo de “irreversible” y no prometieron nuevas negociaciones, según The New York Times.

Hawking dijo que la naturaleza humana inevitablemente servirá como un obstáculo para cualquier acción real y profunda tomada para combatir las crecientes temperaturas de la Tierra y que creía que el tiempo de la humanidad en el planeta se estaba agotando.

“Me temo que la evolución ha incorporado la codicia y la agresión al genoma humano”, dijo Hawking. “No hay señales de una disminución de los conflictos, y el desarrollo de la tecnología militarizada y las armas de destrucción masiva podrían hacer que esto sea desastroso. La mejor esperanza para la supervivencia de la raza humana podría ser colonias independientes en el espacio “.

Un nuevo estudio de la American Meteorological Society encontró que los datos de satélite eran consistentes con las temperaturas tomadas en la superficie de la Tierra y mostraron que el planeta se está calentando cada vez más con el paso del tiempo, según The Washington Post.