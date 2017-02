Lo sucedido anoche en el Estadio Campeón del Siglo difícilmente haya contribuido a que Peñarol incremente la confianza que le genera Andrés Cunha, que abandonó el templo aurinegro acompañado de una intensa silbatina.

Aunque es evidente que la mayor parte de la responsabilidad del penal no cobrado le pertenece al juez de línea Sergio Freire (quien estaba a dos metros de la acción, que sucedió frente a sus narices), el hecho de que Cunha sea la cabeza de la terna arbitral, lo hacen blanco inevitable de las críticas de hinchas y dirigentes.

Los errores

Hacía un siglo que Andrés Cunha no era designado para dirigirle a Peñarol. De hecho, la última vez databa de mayo del año pasado, cuando protagonizó una malísima actuación en el Parque Viera al no pitar un par de penales clarísimos cometidos por Wanderers y desató la calentura del club, que llegó a pedir formalmente que no le arbitre más y sea suspendido de todas las actividades por un tiempo.

Su reencuentro con el club no fue el mejor aunque, vale repetirlo, él vio la mano que Martín González extendió hacia la pelota tras un centro desde la derecha, y de inmediato observó a Freire para que le diera su opinión, dado que tenía la jugada de frente. Sin embargo, este consideró que la acción no ameritaba la sanción.

También, todo hay que mencionarlo, bien podría el árbitro haber cobrado una aparente falta de Ramón “Cachila” Arias contra William Klingender, que le habría dado a Boston River un penal y, por ende, una inmejorable ocasión de ponerse en ventaja. “Yo llego justo con él al balón en el aire a pelearla. No me pareció penal”, manifestó el zaguero.

Además, Arias pidió una falta contra él al final del partido. “Para mí la jugada fue clara. Entro al área y me derriban, yo no me deje caer, me empujaron”, declaró.

Mala noticia

Esta nació una vez finalizado el partido, cuando la sanidad confirmó que Gastón Guruceaga sufrió un esguince de rodilla. La mencionada lesión seguramente lo deje fuera del próximo partido, cuando Peñarol visitará a Wanderers, por lo que Kevin Dawson tiene todos los boletos para adueñarse del arco mirasol.

La buena noticia para Leonardo Ramos es que recuperará a Nahitan Nández, que pagó anoche la fecha de sanción que acarreó tras ser expulsado en Belvedere. Una de las dudas que queda planteada respecto al mediocampo, es si Ángel Rodríguez volverá a hacer dupla con Guzmán Pereira o el DT se inclina por otra posibilidad.