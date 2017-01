La selección Sub 20 ya está en Ecuador para la disputa del Sudamericano de la categoría que otorga cuatro lugares para la Copa del Mundo que se celebrará en Corea del Sur en el próximo mes de mayo. “Tenemos que dar todo porque todas las selecciones son fuertes”, dijo la joven promesa Rodrigo Bentancur. Fabián Coito, confiado en el potencial de este plantel, aseguró que Uruguay tiene un equipo “duro, maduro, con ideas claras y con un buen trabajo atrás” para salir a pelear por el campeonato.

Tras más de 12 horas, la delegación uruguaya conformada por el cuerpo técnico, funcionarios, médicos y jugadores llegó a Ecuador para la disputa del Sudamericano. A las 6:00 horas de ayer desde el Aeropuerto de Carrasco partió la selección sub 20, llegando a Ibarra (Ecuador) pasadas las 18:30 horas de nuestro país, después de hacer escala en Lima.

La ilusión está a tope por parte de los jugadores que quieren hacer historia con la Celeste, pero para ello la vara está muy alta. Si bien el primer objetivo es llegar a Corea, los Sub 20 quieren quedarse con el Sudamericano.

El alumno preferido

Se recuerda siempre el crecimiento que han tenido los futbolistas del proceso de selección que lidera Oscar Washington Tabárez, pero pocos recuerdan el proceso también ha tenido que ver con los entrenadores, que han crecido con los años en la Celeste y han logrado objetivos importantes tras un largo camino que como diría el Maestro terminó siendo la recompensa.

El DT del proceso de Tabárez es Fabián Coito, que en 2007 llegó a la selección para dirigir la Sub 15 con la que participó de dos Sudamericanos, pasando a la Sub 17 en donde dirigió dos Sudamericanos y dos Mundiales (segundo en uno de ellos), para continuar en la Sub 20 donde ya dirigió un Sudamericano y un Mundial y ahora va por la revancha.

Coito es un líder nato, apoyado por un gran equipo de trabajo, que le facilita el armado del grupo de la selección. El entrenador se refirió al Sudamericano venidero, en el que la Celeste intentará clasificar al Mundial, como primer gran objetivo, pero además dar la nota y quedarse con el certamen en disputa a partir del próximo jueves. “Creo que tenemos un equipo duro, maduro, con ideas claras, con un buen trabajo atrás.

Los jugadores saben la importancia que tiene para nosotros la recuperación de la pelota, pero sobretodo donde hacerlo para dañar al rival”, dijo en cuanto a los jugadores que nos representarán en Ecuador. Además agregó que se “respeta y potencia la capacidad individual de los jugadores para ponerla al servicio del colectivo”.

Si bien cada vez que se define una lista para ir a la competencia hay 23 jugadores que se ponen felices de estar en la nómina, están los otros, los desafectados. Juan De Dios Pintado, Pablo García, Matías Cóccaro y Federico Anduela fueron los que quedaron a un paso de Ecuador pero no llegaron.

El DT se acordó de ellos, quien sin dudas en el futuro volverán a formar parte del proceso: “Cualquiera de ellos dieron una demostración de calidad impresionante al momento de ser desafectados. Agradecieron ser parte del grupo, cosa que no tenían que hacer porque se lo habían ganado. Esto recién empieza para cada uno”.

Figuras sobran

Esta selección Sub 20 tiene un gran potencial, con individualidades de peso que en cualquier momento del partido pueden marcar la diferencia, pero sobretodo, este plantel tiene rodaje. Se trabajó muy bien con los jugadores que entre semana, durante todo el año, estuvieron bajo las órdenes de Coito.

Algunos de esos talentos hablaron de cara a la competencia. Diego Rossi, delantero de Peñarol, se refirió al campeonato: “Hoy en día es todo muy parejo, cualquier selección puede ser finalista y para ello hay que prepararse de la mejor manera. Hay que tratar de estar concentrados en cada juego para aprovechar las oportunidades que generemos y avanzar en pos de ir dando pasos firmes”, manifestó.

El delantero del Atlético de Madrid, Nicolás Schiappacasse se refirió a como llega a la competencia después de un año donde tuvo fútbol con la tercera del equipo español: “Tuve una seguidilla de bastantes minutos al principio, pero tuve una adaptación complicada.

Ahora está bastante bien, me intercambian en entrenamiento en primera división y en tercera, me siento bastante mejor”, dijo el jugador, quien agregó: “Llego mejor que de lo que estaba acá, mejor físicamente también y me siento en el tema físico y técnico he mejorado mucho desde que estoy allá”.

En cuanto a la importancia del plantel que cuenta con varias figuras mencionó: “La verdad que impresionante, desde allá mirada los partidos de los compañeros que en Uruguay juegan en Primera División y la verdad que han evolucionado bastante y es eso bueno para nosotros”.

Otros de los talentos que tiene Uruguay es Rodrigo Bentancur, quien es titular en Boca y está a punto de pasar a la Juventus de Turín por 10.000 millones de dólares. El futbolista habló de sus compañeros: “Desde que me incorporé, me encontré con un grupo muy lindo, conocía a Amaral nada más pero el resto me recibió muy bien”. En cuanto al grupo que le tocó a la Celeste en el Sudamericano mencionó: “Comparando con la otra serie, creo que es la más tranquila. Sabemos que tenemos que dar todo porque todas las selecciones son fuertes”.

La preparación Celeste

Desde hace largo tiempo Fabián Coito viene trabajando con el grupo de la Sub 20 preparando a los 23 que utilizará para el certamen que desde el próximo jueves tendrá la participación de Uruguay. Giras, cuadrangulares y amistosos nacional e internacionales fueron parte del entrenamiento al que apostó el DT para que el equipo funcionara a la perfección.

En la recta final fueron varios los encuentros que tuvo la sub 20 de cara al Sudamericano. Los últimos fueron dentro del país: El pasado miércoles el rival fue el Montevideo Wanderers, terminando el juego entre los titulares igualado sin goles, mientras que el equipo alternativo Celeste ganó 1-0 con un gol de Rodrigo Amaral.

Las selecciones del interior también estuvieron frente a Uruguay. San José cayó 0-3 tras los goles de Rodrigo Amaral, Marcelo Saracchi y Agustín Canobbio. Con la selección de Colonia terminó con victoria Celeste por 3 a 1, Rodrigo Amaral en dos ocasiones y Carlos Benavídez anotaron los goles. Ante Soriano fue paliza en las dos veces que jugaron 6-1 en el primer partido y 9-0 en el segundo.

En un cuadrangular preparación que se disputó en Chile, la Celeste igualó 2-2 ante los locales, posteriormente cayó 1-2 ante Brasil, y en su última participación del campeonato derrotó 2-0 a Ecuador.

Yendo más atrás en el tiempo, la última selección que los de Coito vencieron a un combinado par en nuestro país, fue a Venezuela a la que derrotó 3-1.

En cuanto a todos los números de la preparación de Uruguay, fueron 22 los amistosos que disputó este plantel, de los cuales 10 terminaron en victoria Celeste, 6 en empate y los otros 6 con derrota.

Valverde: el gran ausente

Hay dos de los jugadores que en las juveniles de la selección uruguaya venían trabajando con Fabián Coito desde hace rato, pero uno de ellos era la yapa que esperaba el entrenador para la disputa del Sudamericano de Ecuador: hablamos de Federico Valverde. Las condiciones del joven talento que formó Peñarol no generan dudas, cuando los carboneros en el Uruguayo 2015-2016 eran un manojo de nervios porque no podían cerrar el campeonato, Jorge Da Silva tiró al joven que en ese momento tenía 17 años a la cancha y los carboneros se quedaron con el título de campeón. Posteriormente, tras cumplir la mayoría de edad, el “Pajarito” se marchó al Real Madrid cumpliéndose con el acuerdo entre los clubes.

Valverde está realizando un gran campeonato con el equipo primavera del Real, de tal forma que tanto él como el hijo de Zidane son las apuestas para la próxima temporada subir al primer equipo.

En cuanto a la selección Fabián Coito esperaba poder contar con el mediocampista para el Sudamericano pero hasta el DT sabía que era difícil ya que FIFA no obliga a los equipos a prestar jugadores para el clasificatorio al Mundial juvenil. “Valverde quiere participar en el Sudamericano”, dijo tiempo atrás Coito, quien al tiempo aseguró que “Real Madrid no lo cederá”. Si finalmente la Celeste logra el objetivo de llegar al Mundial de la categoría, los “Merengues” prestarán al “Pajarito”.

Por su parte el otro que tampoco lo dejaron formar parte de la selección para el Sudamericano fue el atacante Rodrigo Guerra, que pertenece al Villarreal de España.

Nacional es el equipo que más jugadores aportó

El 2016 en juveniles fue un año particular para Nacional debido a que no logró sumar ninguna copa da sus vitrinas, mientras que en el último semestre no apareció Martín Lasarte no hizo debutar a ningún canterano, siendo uno de los pocos equipos que no lo hizo. Pese a esto el conjunto tricolor fue quien más jugadores aportó a la selección sub 20, a la cual le cedió 5 juveniles.

Matías Viña, Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Rodrigo Amaral y Mathías Olivera que se desvinculó del club hace pocos días. Por detrás de Nacional está Peñarol, Danubio y Fénix, con tres juveniles en la selección. Adriano Freitas, Santiago Bueno y Diego Rossi son carboneros, José Luis Rodríguez, Marcelo Saracchi y Joaquín Ardaiz son franjeados, y Santiago Mele, Roberto Fernández y Agustín Canobbio juegan para el albivioleta.

En cuanto a los otros clubes Liverpool tiene dos jugadores, Nicolás De La Cruz y Santiago Vera; mientras que River conFrancisco Tinaglini, Wanderers con Emanuel Guiarte, Cerro con Agustín Sant’Anna, Defensor con Carlos Benavides y Plaza Colonia con Facundo Waller tan solo cuentan con un canterano. El plantel lo completan Rodrigo Bentancur de Boca y Nicolás Schiappacasse del Atlético de Madrid.

“Nos tiene preocupados”

La preparación de la selección ha sido buena desde todo punto de vista más allá de algún inconveniente menor o algún partido amistoso que no se logró confirmar. De todas formas el viaje a último momento por parte de la sub 20, dejó en el entrenador la preocupación de no saber como terminará influyendo los pocos días de adaptación que tendrán sus jugadores en la altura.

Fabián Coito había solicitado viajar antes para ahorrar cualquier inconveniente, pero desconociendo los porque, llegó cuatro días antes del debut ante la vinotinto. “Venezuela está trabajando desde el 26 de diciembre en una ciudad con altura, Perú está en Arequipa y en Bolivia sus jugadores viven en la altura. O sea que los que nos tiene un poco preocupados a nosotros, ellos ya lo resolvieron”, dijo el DT.

¿Cuándo juega la Celeste?

Cuatro partidos asegurados tiene a priori la selección Sub 20 en el Sudamericano. El 19 de enero, el próximo jueves, a las 19:00 horas de nuestro país enfrentará a Venezuela en el Estadio Olímpico de Ibarra, en donde jugará todos los partidos del Grupo B. Posteriormente el 21 de enero se medirá ante Argentina a las 21:15 horas; tendrá fecha libre el 23 de enero; el 25 jugará ante Perú a las 21:15 horas y cerrará el grupo enfrentando a Bolivia el 27 de este mes a las 19:00 horas.