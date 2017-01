La Sub 20 derrotó 3-0 a la selección de San José

La selección uruguaya Sub 20 que dirige Fabián Coito disputó un amistoso ante la selección de San José en el Complejo Celeste. Uruguay ganó por 3 a 0 con goles de Rodrigo Amaral, Marcelo Saracchi y Agustín Canobbio. Los Celestes están en la recta final de su preparación para el Sudamricano que se disputará en Ecuador, en el cual Uruguay buscará la clasificación al Mundial de la categoría.

En la pasada jornada la Sub 20 saltó a la cancha alineando con Santiago Mele entre los tres palos; Agustín Sant’Anna, Santiago Bueno, Matías Viña y Mathías Olivera en la línea de fondo; Facundo Waller, Rodrigo Bentancur, Diego Rossi y Rodrigo Amaral estuvieron en el mediocampo; mientras que Nicolás De La Cruz y Joaquín Ardaiz estuvieron en ataque. La apertura del escore la marcó Rodrigo Amaral en los primeros 45 minutos.

Para el complemento ingresaron Nicolás Schiaccapasse, Marcelo Saracchi y Agustín Canobbio. Los dos últimos anotaron para sellar el 3-0 final. El equipo de Coito partirá el próximo 15 de enero rumbo a Ecuador para aclimatarse ya que cuatro días después debutará en el Sudamericano. “En octubre pedimos viajar el 10 de enero. Pero no se pudo, no sé la razón. No viajamos en la fecha que quisiéramos preferido.

El objetivo es llegar en buenas condiciones al día 19 La adaptación se logra estando, nada más”, dijo el entrenador al respecto de la altura. Los próximo días habrá más fútbol para la selección, Wanderers estará en su camino el próximo miércoles