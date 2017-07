Por: Gerardo Bassorelli

Escucho en una radio que un comentarista está loco de la vida porque Chile perdió la final de la Copa Confederaciones ante Alemania (solo le faltó pronunciar algún insulto contra los trasandinos).

Cambio y escucho a otro periodista sacando a relucir nuestras 15 copas para babosear a Chile por haber perdido, y recordarle que apenas ganó 2 títulos (a mí me habían contado que los uruguayos éramos un pueblo humilde pero veo que eso es puro cuento). Entro en las redes sociales y encuentro que Arturo Vidal es tendencia en Uruguay (no por los elogios de los cibernautas orientales, sino por el contrario).

Entonces me doy cuenta que nuestra sociedad se fue al carajo, que los uruguayos odian a Chile, que están pendientes de los resultados de Chile, que no pueden ver a Chile, que sueñan con Chile, y que han apartado de una patada a Argentina y Brasil del rincón donde se ubica “nuestro tradicional rival” para poner en su lugar a Chile.

¡Por favor! Demasiada estupidez la que sacaron a relucir últimamente la mayoría de mis compatriotas.

Históricamente la rivalidad de Uruguay ha sido con Argentina, desde principios del siglo pasado, y contra Brasil más adelante. Pero estos uruguayos que escucho en la radio y leo en las redes sociales han hinchado por Argentina en dos finales seguidas contra Chile. Es como si un hincha de Peñarol o Nacional hinchara por su tradicional rival en alguna final contra Defensor, porque resulta que le agarró bronca al violeta.

En este caso, el argumento de quienes se han manifestado tan fervientemente como anti chilenos se basa en las actitudes de los futbolistas de esa selección. En estos días, las declaraciones de Arturo Vidal diciendo que “si le ganamos a Alemania seríamos los campeones del mundo” han generado un profundo rechazo por estas tierras, y es por eso que Vidal fue tendencia en twitter en nuestro país.

Ahora, yo pregunto ¿deberíamos estar tan pendientes de lo que diga Vidal antes de una final entre Chile y Alemania?

En mi caso, me importa tres carajos lo que diga el “Rey Arturo”, ya tengo claro que es muy bocón, como tantos otros jugadores de tantos otros países. Si hubiera agraviado a Uruguay, tal vez me hubiera enojado, pero no lo hizo. Por eso, no entiendo por qué a los uruguayos les preocupa tanto lo que diga un jugador chileno antes de un partido contra Alemania.

Entiendo que haya enojo por lo que hizo Jara hace dos años. Pero considero que esa calentura debería haberse terminado con el pitazo final de aquel partido. Porque yo soy uruguayo y conozco mil historias de jugadores y equipos uruguayos jugando sucio, haciendo entrar a los rivales como lo hizo Jara con Cavani.

Toda la vida los uruguayos jugamos sucio ¿O se olvidan de Sacía que les tiraba tierra en los ojos a los arqueros rivales? ¿O se olvidan que en la final de 1930 el Manco Castro le pegó con su muñón en el estómago al arquero argentino y gracias a eso llegó un gol celeste? ¿O se olvidan que en en la previa a esa final de 1930 hubo amenazas de muerte hacia los jugadores argentinos?

Y si quieren un ejemplo más parecido al dedo de Jara, remember a Darío Rodríguez agarrándole los testículos a Hernán Barcos en un partido de Peñarol contra Liga de Quito.

Entonces, dejémonos de joder, lo que hizo Jara con Cavani es similar a lo que hemos hecho toda la vida los uruguayos con nuestros rivales. Claro, cuando lo hace un jugador nuestro lo festejamos, pero si se lo hacen a uno de los nuestros entonces nos horrorizamos. Somos una manga de hipócritas del primero al último, parafraseando a Jorge Batlle.

“Chile es un equipo sucio”

Mientras en Uruguay y Perú la mayoría del público y la prensa exterioriza su alegría por la derrota de Chile, en Argentina elogian la Roja, pese a la caída en la final de la Copa Confederaciones, frente a Alemania.

El periodista argentino Federico Bulos ironizó con la presencia de seleccionados albicelestes en el matrimonio de Messi. En tal sentido se pronunció Federico Bulos, comentarista de Fox Sports Argentina, en el programa 90 Minutos de Fútbol. “Las últimas finales las jugó las tres. Y la selección que tanto defienden ustedes (en alusión a sus compañeros de panel) estaba en un casamiento”, dijo.

En Lima, el periodista Erick Osores disparó contra el estilo de juego del equipo de Pizzi.

Así lo informó el diario La Tercera de Chile:

Como acostumbran, en Perú hablaron de la Roja. Esta vez fue el periodista Erick Osores, conductor del programa Fútbol en América. “Hoy la gente solo halaga a Chile y al fútbol chileno, hay mucho embobado con el tema, pero tengo que decir algunas cosas sobre la selección chilena. Tiene un lado B del que quiero hablar”, dijo tras la derrota ante Alemania en San Petersburgo.

En ese sentido, aprovechó de cuestionar todos los logros de la generación dorada. Afirmó: “la Copa América de Chile la ganan con un montón de manchas, nadie le quita el mérito futbolístico, pero es un equipo que juega sucio”.

En ese sentido, Osores agregó: “hay que decir 4 cosas, un equipo sucio, que otra vez la salva, porque el dedo de Jara, ahora con el codo, es un equipo que juega muy bien, pero además es muy sucio. Creo que hay que decir lo que no suele decir porque no es político; no hay duda que juega extraordinario, pero juega sucio”.

Por último, el comentarista comparó al equipo de Pizzi con los granes del continente, pero no por un buen motivo. “Típico del juego de los países sudamericanos que siempre están al filo del reglamento arbitral; Argentina, Uruguay, Brasil, todos”, finalizó.