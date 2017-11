La revolución rusa y las conquistas sociales

Compartir Tweet



Según Marc Ferro, un historiador francés, la caída de la monarquía se sintió como “una liberación sin precedentes”. Explicó que en Rusia se abrió un período de intensa alegría popular y de fermentación revolucionaria. “Un frenesí por hablar y exponer las ideas propias se instaló en todos los estratos sociales. Las reuniones fueron diarias y los oradores se sucedían de manera casi interminable. Se multiplicaron los desfiles y las manifestaciones. Decenas de miles de cartas, con direcciones y peticiones se enviaban cada semana, desde todos los puntos del territorio, para dar a conocer el apoyo, las quejas o las reclamaciones del pueblo. Se dirigían principalmente al nuevo Gobierno provisional y al Sóviet de Petrogrado”.

“Más allá de las expectativas inmediatas, lo que dominaba era el rechazo a toda forma de autoridad, lo que permitió a Lenin hablar de la Rusia de aquellos meses como “el país más libre del mundo”, agregó.

Describió que esas primeras semanas estuvieron “llenas de esperanza y generosidad”. Además, dijo que fueron “muy pacíficas”, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. “Ninguna represalia, oficial o espontánea, se tomó contra los antiguos siervos del zar, teniendo incluso derecho estos a trasladar su residencia o exiliarse. El Gobierno provisional abolió la pena de muerte, ordenó la apertura de las prisiones, permitiendo el retorno de los exiliados por cualquier motivo (incluido Lenin) y proclamó las libertades fundamentales: de prensa, de reunión y de conciencia”. Mencionó que se prohibió el acoso “humillante” de los oficiales a los soldados y se instauró los derechos de reunión, petición y prensa.

“Por último, la manifestación más clara de la emancipación de la sociedad civil fue la creación espontánea de los sóviets (consejos) de obreros, campesinos, soldados y marineros, que cubrieron en una semana la práctica totalidad del país. Estas asambleas fueron órganos de democracia directa que pretendían ejercer un poder autónomo, y, ante la posibilidad de que el Gobierno Provisional llevara a cabo una contrarrevolución, velaron por la preservación y la ampliación de las conquistas de la Revolución de Febrero”.

“En las ciudades y pueblos, con el anuncio de la revolución en la capital, se formaron sóviets al tiempo que los notables que regían en nombre del zar fueron destituidos. Desde principios de marzo, los sóviets ya estaban presentes en las principales ciudades, y en abril y mayo se extendieron a las zonas rurales. Los sóviets eran unas asociaciones donde los trabajadores acudían a discutir sobre la situación y al mismo tiempo un órgano de gobierno”, agregó Ferro.

Por su parte, Manuel Laguarda, publicó en Voces un artículo sobre los desafíos de la Revolución Rusa en la actualidad. Allí dice que “más allá de todas las posturas que reivindican el método marxista y el ideal socialista, el gran logro de la Revolución de octubre fue el de haber colocado la alternativa de la construcción de una sociedad socialista, la promesa de una sociedad superior en el orden del día de la humanidad. Más allá de su caída, que pone de manifiesto sus falencias, el autoritarismo y la falta de arraigo en las masas, se destacan en sus logros el haber derrotado al fascismo, haber construido desde el atraso una gran potencia, posibilitar el acceso a la cultura y a las necesidades básicas de millones de seres humanos, haber equilibrado el imperialismo occidental y haber ayudado y alentado los procesos anticoloniales”.

Según expresa la Revolución tuvo dos resultados inesperados: preparó el actual desarrollo capitalista de Rusia y China y obligó al capitalismo a pensar en una planificación del estado de bienestar”.

Muchos de los factores contra los que se levantaron los rusos siguen presentes y eso entre otros hace que los 100 años de octubre convoquen la atención y la imaginación a través del mundo.

Visualizar qué elementos de ese pasado siguen vigentes para rechazar a la vez los dogmas y la resignación escéptica destaca en la ponencia de Laguarda.

PCU: la revolución más universal de la historia

El Partido Comunista del Uruguay recordó en un comunicado de prensa los 100 años de la Revolución Rusa, a la que consideró la más universal de la historia.

“Fue el comienzo del primer intento triunfante de crear un régimen social sin explotación. 100 años de la creación del primer Estado obrero y campesino de la historia”.

“Pan, paz y tierra”, plantearon los bolcheviques con Lenin a la cabeza, “Todo el poder a los Soviet”, fue el camino que se propusieron para lograrlo.

“Decenas de millones de obreras y obreros, campesinos y soldados, abrazaron esas banderas y lucharon por ellas. Tomaron el cielo por asalto y vencieron. La Revolución triunfante fue el primer Estado en poner bajo control obrero los principales medios de producción, eliminar la propiedad privada en la tierra, eliminar el analfabetismo y llevar la cultura y la salud a todas y todos, hacer ley las 8 horas, otorgar el voto a la mujer, incorporar a las primeras mujeres ministras de Estado, planificar la economía no para asegurar el lucro de unos pocos sino para el beneficio de todos y todas”.

“Enfrentaron al nazismo y lo derrotaron a un costo humano, social y económico devastador, con más de 20 millones de muertos. Esa Revolución fue ejemplo, inspiración y apoyo para la lucha de cientos de millones por el fin del colonialismo y la libertad, en Asia, África y también América Latina. Esa Revolución fue una influencia decisiva para lograr avances democráticos en los países capitalistas. Fue fundamental para la existencia de otras experiencias de construcción emancipadora en el resto del mundo, especialmente en nuestro continente, como Cuba con su obra y resistencia heroica, pero también todos los procesos democráticos y liberadores de otros pueblos del mundo.

Esa Revolución fue asediada, atacada, agredida y vilipendiada desde el mismo día de su triunfo y lo sigue siendo hoy. Por eso es imprescindible defenderla militantemente.

Es cierto que luego hubo errores, tragedias y horrores. Es cierto que fue derrotada y que ello implicó un retroceso bestial para la lucha por la emancipación de la humanidad. Es cierto que no estamos mejor sin ella pues su derrota parcial pero significativa permitió a la reacción mundial la enorme ofensiva del neoliberalismo. De ese proceso debemos aprender y lo estamos haciendo, teórica y prácticamente.

Pero no se puede aceptar un balance de capitulación y rendición. No tiene razón Fukuyama: la historia no terminó. Hoy vivimos en un sistema social y político que pone en peligro la propia vida en el planeta, la paz y que ha generado un nivel de desigualdad, de falta de libertad, inédito en la historia. Hoy 8 personas tienen más riqueza que 3.600 millones de personas. Hoy 5 millones de niños mueren al año de causas evitables. Hoy hay 750 millones de personas en pobreza extrema y con riesgos de desnutrición. Es contra eso que lucharon los revolucionarios hace 100 años y seguimos luchando hoy. Hoy está en crisis orgánica y estructural el imperialismo y construir una salida revolucionaria superadora a esa crisis sigue siendo la tarea fundamental”, concluyó el PCU.