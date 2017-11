ESCANDALOSO. EL “GOL FANTASMA” DE BARCELONA QUE NO FUE SANCIONADO

Compartir Tweet



WhatsApp





El Valencia-Barcelona y el gol no concedido a Leo Messi cuando el balón sobrepasó claramente la línea de gol vuelve a plantear la necesidad de implantar la tecnología del ‘Ojo de Halcón’ en España. La temporada pasada precisamente el Barcelona vivió algo similar en el partido ante el Betis en el Villamarin. Esto vuelve a dar pie a la pregunta de siempre: ¿Por qué no hay Ojo de Halcón en la competición española?

La polémica de los goles fantasma no es nueva. Ya explotó la pasada temporada con motivo de una acción en el Betis-Barcelona. Un gol que el colegiado Hernández no vio ni tampoco sus asistentes. Las imágenes demostraron que el gol era claramente legal.

Pues bien hablando del Ojo de Halcón es una cuestión de diferencia de criterios entre la Liga y la FIFA.

La FIFA tiene un sistema tecnológico homologado, pero que no es con el que trabaja actualmente LaLiga. El máximo organismo del fútbol maneja un sistema de 14 cámaras de alta definición que monitorizan desde distintos ángulos a las dos porterías. Ante cada avance de la pelota hacia la meta se hace una recreación 3D que si detecta que el balón traspasa la línea envía una alerta al reloj del árbitro.

En España se trabaja desde hace varias temporadas con el Mediacoach, un sistema de seguimiento que permite analizar todas y cada de las acciones del partido. Diseñada en 2011, es una herramienta que ayuda al análisis de datos de los departamentos técnicos deportivos y que está a disposición de los 42 clubes de Primera y Segunda División.

Las cámaras de Mediapro y las estáticas que se encuentran en cada uno de los estadio españoles registran lo sucedido en el encuentro, que van a parar a un servidor central. A través del software, se puede acceder a todo tipo de datos de cada uno de los partidos, como pases realizados, disparos a portería, kilómetros recorridos, velocidad punta de cada jugador o distancia entre líneas.

Su principal novedad es la posibilidad de registrar estos datos a tiempo real, con la anotación automática de la posición de los jugadores en cada momento. Además existe la posibilidad de visualizar el terreno de juego desde cualquier ángulo, así como establecer, a través de una pizarra virtual, una imagen esquemática para marcar los movimientos y el recorrido sobre el campo de cada uno de los jugadores.

También se pueden comparar las estadísticas de un jugador concreto con el resto del equipo en todo un partido o en un periodo del mismo. Y dentro de este seguimiento permite también detectar de manera inmediata las jugadas de gol fantasma.

El problema radica en que la FIFA no reconoce el Mediacoach y para homologarlo es necesario pagar cuatro millones de euros. Un dinero que debería abonar LaLiga como peaje por no adaptarse al modelo impuesto por el organismo internacional. La patronal del fútbol español, que ya se ha negado a pagar el sistema FIFA, considera que es una cantidad inadmisible, más cuando es algo puntual, se produce a cuenta gotas a lo largo de la temporada. Esto explica porque no se ha instalado el ‘Ojo de Halcón’ en España. Y porque además esto explica la intención de la Liga de implantar el VAR en España, porque esta tecnología permitiría poder tener resuelto el problema de las acciones de gol.

Lo que está claro que una vez que se ha firmado el protocolo para el VAR, la Liga nunca abonará esta cantidad sino que esperará que la Vídeo Assistant Referee se ponga en marcha la próxima temporada, ya sea con la tecnología se Mediapro o del propio Hawk Eye que utiliza la Liga en el VAR.