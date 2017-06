Por: Matías Canabarro

Aunque cueste creerlo, lo sucedido hace dos meses en el Campeón del Siglo la noche que se enfrentaron Peñarol y Palmeiras sigue trayendo consecuencias. El último capítulo, recientemente escrito, fue la denuncia presentada por el club brasilero contra la hinchada mirasol, a la que acusa de racista.

Además de rechazar fehacientemente tal afirmación (a la que los aurinegros tendrán tiempo de responder en Conmebol hasta el 4 de julio), los dirigentes cuestionan la postura de Palmeiras, que continúa dando vueltas sobre un tema que aparentaba haber terminado.

Andrés “Bentingo” Sanguinetti cree que la postura de los paulistas “Es increíble. Es un tema obsesivo, casi una persecución”, mientras que Marcelo Areco nota “como un ensañamiento. Creo que están haciendo un poquito de abuso de poder que tienen los clubes brasileros y ellos propiamente en la Conmebol”.

Además, Gastón Tealdi, delegado de Peñarol que ha sido una pieza clave de la defensa del club durante todo el proceso, brindó su punto de vista sobre toda la situación, pasando por la sanción a Iván Villalba y el tema del racismo. Dejó saber que, más allá de la respuesta jurídica de la institución ante Conmebol, existe la posibilidad de una respuesta política, “porque esto ya raya lo insólito”.

“Ya es una obsesión”

La situación sorprende a varios dirigentes. “¿Cuánto tiempo pasó del partido? Y siguen haciendo denuncias. La verdad que ya es una obsesión. No sé qué les pasa, es una locura. Es increíble. Es un tema obsesivo, casi una persecución”, comentó “Betingo” Sanguinetti.

Continuó: “Cualquiera cree que ganamos el partido. Si hubiéramos ganado en mala ley o algo por el estilo, entendería un poco más la postura de Palmeiras. Pero nosotros perdimos. Deberían estar celebrando y preparándose para los siguientes partidos”.

“Lo de Villalba ya no tenía sentido, pero que llegue una acusación de racismo dos meses después, es una cosa que no existen adjetivos para calificarlo. Rompe los ojos. Es un tema cerrado, un partido que tuvo lugar hace dos meses y que se ha transformado en una obsesión”, terminó el miembro del Consejo Directivo.

Su colega Areco, dijo: “La verdad que noto como un ensañamiento. Creo que están haciendo un poquito de abuso de poder que tienen los clubes brasileros y ellos propiamente en la Conmebol”.

“Siguen buscando el video y viendo que pueden encontrar. Yo creo que eso, ensañamiento y mostrar poder, hacer cosas que digan “no saben con quién se metieron”, agregó.

Específicamente sobre la acusación de racismo, sostuvo: “Es una aberración y demuestra un desconocimiento absoluto de cómo se maneja Peñarol en estos temas. No tengo ninguna duda de que esto no va a prosperar”.

Por su parte, Gastón Tealdi opinó: “La única explicación razonable que encuentro, y más sabiendo que el escrito lo presentó un estudio privado de abogados, así que parece que Palmeiras contrató un estudio para buscar cosas contra Peñarol. Supongo que quedaron tan desconformes con el fallo inicial, que como manera de descargarse tienen este tipo de actitudes.

Contra eso no podemos hacer nada más que defendernos. Lo hacemos desde el punto de vista jurídico, y no descarto que haya alguna gestión política, porque esto ya raya lo insólito. Podría ser una nota manifestando preocupación o una gestión del presidente. Aún no se lo comuniqué a Juan Pedro ni al resto de los delegados, así que no hay nada confirmado. Pero esto está en un punto que roza lo irracional”.

La historia sin fin

Los ecos de los recordados líos en el CDS, que tuvieron como consecuencia a sanciones contra Lucas Hernández, Nahitan Nández, Matías Mier (cinco partidos de suspensión), Peñarol (sancionado con un partido a puertas cerradas y una multa de US$150.000) y Felipe Melo (seis partidos de sanción, que luego fueron rebajados a la mitad), siguen retumbando.

Ese parecía ser el final de la historia. Sin embargo, Palmeiras denunció a Iván Villalba por una supuesta agresión contra Willian, que respaldó con videos. “El club brasilero entiende, y presentan un video, que en la última jugada del partido, el paraguayo agredió a William. Se instruye un procedimiento y Palmeiras pide que se le inhabilite por dos años y se le impida jugar por su selección.

Nosotros presentamos los descargos. Ahí dije que el video es bastante lejano, es cierto que se ve una maniobra de Villalba, pero no una que constituya una agresión. Nos notificaron del fallo: dos partidos de suspensión y dos mil dólares de multa. Fue algo positivo, tanto para el club como para el jugador”, explicó Tealdi en charla con TRIBUNA.

Continuó: “Palmeiras, no conforme con lo hecho hasta ahora, hizo una denuncia contra la hinchada de Peñarol, a la que acusa de hacerle gestos racistas a la hinchada de Palmeiras. Yo vi el video, que se ve muy de cerca a los hinchas, y hay dos que hacen ademanes como si fueran monos. Son solamente dos. Ahora, tenemos hasta el 4 de julio, o sea el próximo martes, para presentar los descargos”.

“Hay un elemento que es importante, y es que hacen la denuncia dos meses después del partido. Si bien nada lo impide, creo que pierde seriedad y sustento. Además, no se ve a la hinchada de Palmeiras, de modo que no se puede corroborar que haya sido en ese partido. Además, la acción de dos personas no puede hacer que se considere un acto racista de toda una hinchada. Obviamente condenamos todo acto de discriminación y racismo. Esperamos no ser sancionados, haremos lo máximo para ello”, finalizó.