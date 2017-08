La polémica imagen en la que Trump eclipsa a Obama

Otra polémica se vislumbra a la vista. Este jueves el presidente de Estados Unidos ha reutiteado una imagen en donde aparece “eclipsando” a su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama.

La imagen fue subida originalmente por el usuario Jerry Travone, alguien que se define en su cuenta en Twitter como un “actor de Youtube”, “drogadicto político” y un “orgulloso partidario de Trump”.

En el primer recuadro de la serie, Trump, a color, aparece al lado de Obama, en blanco y negro. En los cuadros siguientes el actual mandatario se va acercando progresivamente a su predecesor hasta que en la última viñeta se sobrepone totalmente sobre la imagen de Obama hasta hacerlo desaparecer. Abajo reza la frase: “El mejor eclipse de la historia“.

