Compartir Tweet



WhatsApp





El presidente de la cadena de supermercados de Argentina La Anónima, Federico Braun, le contestó a la ex presidenta Cristina Kirchner, que los señaló por la comercialización de huesos de pollo “pelados” y los vinculó al partido gobernante Cambiemos.

“Para los argentinos y las argentinas huesos de pollo. Para los de afuera, millones de dólares.”, tuiteó. Y agregó una crítica directa a la empresa: “La Anónima, cuarta cadena de supermercados del país, propiedad de la familia del Secretario de Comercio del Gobierno de Cambiemos”.

Así, Cristina Kirchner señaló a Miguel Braun, sobrino del presidente de La Anónima. la foto de unos huesos pelados de pollos que se vendían a un dólar el kilo, levantó una furte polémica en la vecina orilla.

“Esto es la utilización política de nuestra cadena por el hecho de que Miguel Braun es secretario de Comercio y Marcos Peña jefe de Gabinete y son parientes míos. Pero es una construcción. Tanto Miguel como Peña no tienen ni una sola acción de La Anónima”, dijo el empresarioque le contestó a la ex presidenta. “Peña es uno de mis 147 sobrinos políticos y Miguel sí es sobrino sobrino, soy como un padre, pero no tiene relación con la empresa”.

Con respecto a la venta de huesos, que la ex presidenta relacionó con la pobreza, Braun dijo: “Siempre se vendió la carcasa de los pollos, es algo común, se usa para caldos, porque da sabor, porque tiene cualidades fantásticas. Lo vendemos en cantidades muy grandes. Lo que fue un error fue vender patas de pollo”.

El empresario detalló que se trató de un error por parte de un empleado nuevo y deslizó que también cree que “hubo cierto manejo de Photoshop de parte de quien tomó la fotografía”. “Está trucada. Está exagerada”, sostuvo.