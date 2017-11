Compartir Tweet



La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche dijo a LA REPÚBLICA que “no hay que responder al grito para ver quien propone la pena más grande”, al opinar sobre la propuesta de Jorge Larrañaga de penar con cadena perpetua para casos como el del asesino de Brissa González.

Para la integrante de Casa Grande, Fabiana Goyeneche “antes que ponernos a opinar sobre las penas tenemos que ponemos a opinar sobre cómo está funcionando el sistema, que permite que estas cosas pasen”, dijo, señalando que hay cosas que no están funcionando bien, no se responde con la celeridad necesaria: “Hay unas cuantas cosas que pueden dar un resultado mucho más rápido y mas efectivo que ponernos a pensar en las penas. La discusión es valida, pero saltar a una discusión sin analizar una situación es simplismo es responder al grito”.

En diputado, con media sanción proveniente del Senado, hay una reforma legislativa como la ley Integral de Violencia de Género, lo cual para la directora “es una buena oportunidad para analizar, para poner negro sobre blanco y ver que casos se van a ver”. “Hay que volver a explicar lo que es violencia de genero”, una vez más, comentó, agregando que “ahora esta todo el mundo horrorizado y esta bien, es entendible, pero tenemos que ponernos a pensar en esas situaciones como al niña que tenia que grabar lo que estaba sucediendo para que hicieron la denuncia”.

“Qué pasa cuando las niñas y los niños hay denuncias y no se les cree”, cuestionó. “Piensan que alguien les esta llenando la cabeza. Hay que recordar lo importante que es creerle a lo niños y darle garantías cuando muestran garantías de que algo está pasando”, enfatizó, sin dejar de añadir que después nos ocupamos de las penas, no hay responder al grito para ver quien propone la pena mas grande, no aporta a evitar el próximo caso”.

Desde el Partido Nacional se analiza reapostar por un Registro Público de Violadores, con lo que Goyeneche no coincide: “Le veo poca posibilidad de eficiencia a esto. Porque la vigilancia 24 horas, 7 días de la semana sobre un niño o una niña es materialmente imposible, las herramientas para evitar que un niño o una niña creo que va por otro lado”.