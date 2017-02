La alegría, que no cabe en el cuerpo, se exterioriza en forma de sonrisas y festejos alocados. Los “pibes” estallaron de felicidad tras conseguir un título que hacía décadas no se topaba con Uruguay.

Evidentemente, los protagonistas enaltecieron lo conseguido anoche en Ecuador. El “Y ya lo vez, somos campeones otra vez” empezó a resonar con fuerza en el plantel, que recibía y besaba las medallas mientras esperaba para alzar el deseado trofeo.

Rodrigo Amaral, capitán y máximo anotador del Torneo Sudamericano Sub 20, la levantó en medio del delirio de sus compañeros y de todo el país, que aunque estaba lejos festejaba como con idéntica intesidad.

Uno de los primeros en manifestar públicamente su alegría fue Joaquín Ardaiz, autor de los dos goles en el último partido. “Es una alegría compartir esto con mis compañeros. Me llena el alma de felicidad por lo mucho que la peleamos, pasamos más de un año preparándonos para lograr este objetivo”, manifestó el “Pájaro”.

Posteriormente, agregó: “Pudimos demostrar algo importante. Todavía no me cae lo importante que es lo que logramos, no me cae del todo la importancia de los goles que pude convertir. No tengo palabras para expresarme. Estoy muy feliz. Esto es para todo el Uruguay, toda mi familia”.

“Nos costó muchísimo”

“Tenemos una euforia tremenda. Costó muchísimo y lo estamos disfrutando a full. Ahora hay que disfrutar. Le metimos un poco de suspenso al final, pero lo sacamos adelante y somos campeones”, dijo Santiago Mele, arquero campeón.

Una de las piezas importantes del equipo, Nicolás De La Cruz, valoró: “Le agradezco a todo el pueblo uruguayo, que en todo momento confió en nosotros. Algunos especulaban después del partido con Venezuela, y este triunfo es para ellos. Durante mucho tiempo nos entrenamos y nos preparamos para esto. Vestimos la camiseta con orgullo y responsabilidad. Demostramos que vamos a dar batalla en todos lados”.

“Me acuerdo de toda mi familia, sin la que no estaría acá”, agregó.

Por su parte, Matías Viña manifestó: “Somos conscientes de lo que logramos. Desde que llegamos acá venimos a buscar esto y por suerte lo conseguimos”.

La alegría de Coito

El entrenador del equipo mencionó que la consagración generó “Una inmensa alegría. Cumplimos la tarea, estamos contentos y satisfechos por esta gran experiencia. Es una gran cosa para los muchachos y confirmar lo bueno que viene haciendo el fútbol uruguayo. Nos tocó en este torneo cortar la mala racha”.

“Es lindo todo esto. Los muchachos quedaron en la historia. Esperamos 36 años para salir campeones, y pudimos lograrlo. Es momento de festejar. Quizás en un tiempo, y a la distancia, esto se empiece a valorar aún más de lo que hacemos ahora”, añadió Fabián Coito, que al igual que los futbolistas se aseguró un lugar en la historia.

“Se lo dedicó a mis compañeros de trabajo, a mi familia, al Maestro que me permitió llegar a este lugar, a mi barra de amigos, y a los jugadores, por supuesto”, agregó.

Respecto a la derrota sufrida ante Venezuela, señaló: “Dejamos atrás rápidamente lo que pasó ante Venezuela. Podía darse, pero inmediatamente nos preparamos para el partido con Ecuador. Por suerte la ganamos”.

“Quién sabe lo que vendrá el futuro. Vamos a festejar tranquilos. Pero los que realmente tienen que festejar son los jugadores, que son los artífices de esto”, añadió.

Continuó: “Es una generación que venía golpeada por eliminaciones anteriores. Pero son muy buenos jugadores y confirmaron su calidad ganando un torneo tan importante. Demostraron que son buenísimos y estoy feliz por todo esto”.

“Que festejen en Uruguay. El fútbol es parte importante de nuestra cultura. Cuando ganamos es lindo festejar”, finalizó.