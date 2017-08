Por: Marcelo Hernández

La obesidad afecta al 23,7% de los uruguayos entre 15 y 64 años, según la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública.

Del total de los obesos uruguayos, unos 40.000 son obesos mórbidos, una condición que los pone en riesgo de distintas enfermedades y acorta sus años, además de afectar su calidad de vida.

La mejor opción terapéutica para los obesos mórbidos es la cirugía bariátrica realizada en el marco de un equipo multidisciplinario.

Esta logra un descenso marcado en el peso y su manutención a lo largo del tiempo en el 65 al 80% de los casos, según la técnica utilizada.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Uruguay no existe una ley de obesidad que califique a ésta como una enfermedad, por lo tanto, su tratamiento (y la cirugía bariátrica), no está incluido en la denominada “Canasta Básica de Prestaciones” (procedimientos y medicamentos que las instituciones médicas están obligadas a ofrecer a sus afiliados).

Para saber más sobre esta enfermedad y de esta variante quirúrgica que puede resolverle el problema a una enorme cantidad de uruguayos, LA REPÚBLICA dialogó con el Dr. Pablo Santiago, experto en esta clase de procedimientos.

Contame un poco sobre tu vida profesional

–Tengo 48 años y soy cirujano general desde hace 18. Soy ex Profesor Adjunto de Cirugía de Facultad de Medicina y Jefe de la Seccional de Cirugía Esófago Gástrica y Bariátrica del Hospital Militar. Y desde este año, formo parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

¿Cómo te vinculaste con los temas relacionados con los trastornos alimenticios y en especial la obesidad?

-Como cirujano Esófago Gástrico, desde hace aproximadamente 10 u 11 años, iniciamos en el Hospital Militar nuestras primeras experiencias en cirugía para la Obesidad. En este Hospital funciona desde hace mucho tiempo, la policlínica de Obesidad, que se encargaba del manejo de este problema en los pacientes del Hospital. En el 2006, nos anexamos los cirujanos y le conferimos la opción quirúrgica al os pacientes que tenían indicación. Unos años después colaboramos a reproducir esta experiencia en el Hospital Maciel, donde se creó desde 2009, un servicio similar para el tratamiento de la Obesidad mórbida.

¿Cuál es la situación de la obesidad en nuestro país?

¿Cree que el manejo de esta patología, a nivel mundial y en nuestro país, no es como si fuera una enfermedad como tantas otras? En muchos casos parece que no se la considera una enfermedad

-La Organización Mundial de la Salud considera a la obesidad una enfermedad que debe recibir el tratamiento médico indicado por los especialistas y en Uruguay no se la considera como tal. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Uruguay no existe una ley de obesidad que califique a ésta como una enfermedad. En Uruguay el acceso al tratamiento integral de la obesidad no está cubierto oficialmente. Los únicos lugares de Montevideo que ofrecen esta cirugía gratuitamente son el Hospital Maciel y el Hospital Militar. En el interior, tanto el Hospital de Carmelo como el de Rivera, están desarrollando experiencias similares. Para más del 95% de los obesos que tienen un índice de masa corporal mayor a los 40 kg/m2, la única solución para vivir más y mejor es la cirugía bariátrica, que incluye distintas técnicas para reducir el volumen de lo ingerido y disminuir la acción de hormonas ligadas al apetito.

¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿De qué trata? ¿Qué se hace?

–La cirugía Bariátrica engloba a un conjunto de procedimientos que tienen como objeto principal reducir la ingesta de alimentos o disminuir su absorción por el tubo digestivo.

Las dos técnicas más utilizadas son la “Manga Gástrica”, que es un procedimiento básicamente restrictivo de la capacidad del estómago, y el “By Pass Gástrico”, que combina una acción restrictiva y una acción disabsortiva.

¿Cuáles son los resultados de esta clase de intervenciones en la salud de los pacientes operados?

-Cuando la indicación es correcta y el paciente se somete al manejo del equipo multidisciplinario, los resultados de esta cirugía son de muy buenos a excelentes. Se considera un excelente resultado la pérdida de más del 70-80% del exceso de peso, y la mantención de esta pérdida en el tiempo. A su vez, el efecto metabólico de esta cirugía logra mejorar o suprimir en un alto porcentaje de los casos la Diabetes tipo 2, la Hipertensión arterial y las alteraciones del colesterol, entre otras cosas.

¿Qué pasos faltan dar o hacia dónde debemos ir para incluirla entre las prestaciones básicas de salud en nuestro país?

-Creo que los pasos se están dando. La evidencia internacional es contundente. Logramos reproducir estos resultados en Uruguay. Se han creado y están trabajando varios equipos multidisciplinarios tanto en la esfera pública como privada, en este tema.

Y por último, la reciente fundación de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SUCBM), es otro paso hacia la inclusión de este tratamiento dentro de las prestaciones del SNIS.

Resta la intervención legislativa para la creación de una ley que reconozca a la obesidad y todas sus condiciones relacionadas, como una enfermedad, y que considere a su tratamiento, incluida la Cirugía dentro de las prestaciones de Salud.

Y creo que este trabajo no debe ser muy complicado, sobre todo porque a nivel regional ya existen leyes similares.

LA FRASE

“El tratamiento de este enorme problema necesita la misma contundencia, dedicación e inversión, con la que se ha tratado el problema del tabaquismo en nuestro país”

EL DATO

La “manga” y el “by pass”

Las técnicas usadas en esta clases de cirugías son la “Manga Gástrica” es un procedimiento básicamente restrictivo de la capacidad del estómago, y el “By Pass Gástrico”, que combina una acción restrictiva y una acción disabsortiva.