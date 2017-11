Compartir Tweet



El famoso cantante de música country Mel Tillis, conocido por temas como como “I Ain’t Never” y “Coca-Cola Cowboy”, falleció el domingo a los 85 años, confirmó su publicista.

El músico habría fallecido por una falla respiratoria en el Munroe Regional Medical Center de Ocala, Florida, señaló su agente, Don Murry Grubbs en un comunicado.

“Tillis luchó contra problemas intestinales desde comienzos de inicios de 2016 y nunca se recuperó”, indicó.

Padre de seis hijos, grabó más de 60 álbumes, y más de 600 de sus canciones fueron interpretadas por los mayores exponentes del género a lo largo de una carrera que se extendió por unas seis décadas.

También apareció en programas televisivos y en películas, como “Smokey and the Bandit II” (1980)y “Every Which Way but Loose” (1978), junto a Clint Eastwood.

En 2012, el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama le otorgó la Medalla nacional de las Artes.