El viernes 20 de enero en los jardines del Cantegril Country Club de Punta del Este, Conciertos del este presentará su 5ª Temporada de música clásica.

Las temporadas 2015 y 2016 han sido declaradas de Interés ministerial por el Ministerio de Turismo.

El ciclo de conciertos promueve y difunde la interpretación de música en sus más variadas expresiones y organiza conciertos y clases maestras con destacados músicos nacionales y extranjeros, con la finalidad de enriquecer la cultura musical de nuestra sociedad.

La propuesta cada año estimula el interés público y privado por la producción, difusión y distribución de obras de arte musicales.Promueve y fomenta en los jóvenes el amor a la música, brindándoles oportunidades de estudio, ejercitación e intervención en las actividades organizadas por la Asociación.

Además, brinda su colaboración a las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de actividades culturales procurando la difusión de la música en todos los ámbitos posibles.

Fuera de temporada, Conciertos del Este se ha caracterizado por organizar anualmente un ciclo de conciertos de música clásica en Punta del Este en la temporada invernal como un nuevo aporte a la cultura.

En esta 5ª temporada, este verano realizará sus actividades en varios escenarios diferentes que se adecuan a las características de cada presentación artística: en el Enjoy Punta del Este, en el Hotel del Lago Golf, Art & Resort se harán aquellos espectáculos que requieren un piano de concierto, en el Teatro Cantegril, en la Iglesia de la Candelaria, en la Catedral de Maldonado y en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos. Los distintos conciertos estarán protagonizados por artistas uruguayos y extranjeros (Argentina, Chile, Corea, Holanda, Italia, Malasia, Rusia, Singapore)

Abonos Temporada 2017

Para quienes quieran acceder a los Abonos para el ciclo de conciertos anual pueden dirigirse a conciertosdeleste@gmail.com o al celular 099 686 616.

Valores hasta el 30 de enero (se han congelado los precios de la temporada 2016):

Socios regulares: U$S 280

Socios benefactores: U$S 330

Socios docentes de música: U$S 140

Socios Juveniles ( hasta 30 años cumplidos ): U$S 50

Valores partir del 1 de febrero:

Socios regulares: U$S 300

Socios benefactores: U$S 350

Socios docentes de música: U$S 150

Socios Juveniles ( hasta 30 años cumplidos ): U$S 50

Los lugares habilitados para adquirir los abonos son los siguientes:

Piscinas del Este, Br. Artigas esq. Av. Los Alpes, Parada 7. Tel 42 485 756.