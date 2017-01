“Si Trump quiere llevar adelante las propuestas va a tener que romper con ciertas reglas institucionales y eso sería dramático, además de que es algo que nunca ha pasado y se generaría una crisis política sustantiva. A su vez, el presidente corre riesgo de perder el apoyo de quienes lo votaron, ya que le será muy difícil cumplir con lo prometido, dadas las preferencias que predominan en el Partido Republicano”, opinó el politólogo Daniel Chasquetti.

Sobre la forma en la que podrá afectar a Uruguay el politólogo afirmó que no va a haber grandes cambios, “puesto que modificar políticas no va a ser sencillo para él. “Si busca cerrar la economía, yo creo que va a ser difícil que el Congreso lo apruebe”, estimó.

“Asumió Trump con un discurso refundacional, de fuerte tono nacionalista, con desprecio a sus predecesores y al sistema político. Pobre mundo”, comentó ayer el economista Ernesto Talvi.

“A toda Roma le llega su Nerón y probablemente veamos en un par de años las consecuencias de este Nerón, narcisista patológico”, dijo en De Ocho a Diez desde Estados Unidos el analista Jorge Majfud.

Para Majfud Trump no es una persona equilibrada psicológicamente y “eso se va a ver”, pronosticó. Va a tener complicaciones graves desde el punto de vista económico; “la economía capitalista es muy sensible a las incertidumbres y en ese aspecto Trump va a ser muy negativo”, dijo el analista.

A la larga las medidas proteccionistas no funcionan, la economía es más compleja, dijo Majfud y agregó que la aplicación de las propuestas de Trump significaría una regresión de tipo fascista. El capital político de Trump es muy frágil, es el presidente electo más impopular, según las encuestas, señaló el analista. “No tiene ideología, no tiene filosofía, no tiene ni moral; su único motor es su propio ego”, sostuvo Majfud.

Ignacio Munyo twitteó “Nunca hubo un discurso tan nacionalista de un Presidente de EEUU en el mundo de posguerra”

“El discurso fue mucho más duro y opaco de lo que cualquiera imaginaba. Empieza a gobernar enojado. No es buena señal”, dijo por parte Nicolás Albertoni.