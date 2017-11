Compartir Tweet



La reunión de la Mesa Ejecutiva, que determinaría si Rampla-Nacional se jugaba o no en el Olímpico, se postergó hasta pasadas las ocho y medio de la noche. Tras su conclusión, no llegó un fallo oficial, pero se dio un paso: se fijó condicionalmente el escenario rojiverde, que hoy será inspeccionado para corroborar si la institución realizó las obras necesarias para estar en condiciones de recibir a un grande.

De modo que hoy se sabrá si Rampla puede recibir a Nacional en su casa tras tres décadas sin hacerlo.

El paso a paso

La Mesa Ejecutiva sesionó con el análisis de la Comisión de Seguridad, que recomendó que no se jugara en el Olímpico, sobre la mesa. “Lo que hace la Comisión de Seguridad de AUF es una recomendación, si hubiera una prohibición del Ministerio del Interior sin dudas se aplicaría”, manifestó Jorge Casales, presidente de la Mesa.

Sin embargo, los miembros del organismo no llegaban a un acuerdo. Entonces, decidieron llamar a los dirigentes de Rampla, que estaba en la sede de la AUF. Los directivos explicaron a la Mesa que el informe que estaban evaluando no estaba completo, pues en él no se contemplaban todas las mejoras que se la habían realizado al Olímpico durante el fin de semana.

Apostaron entonces a la buena fe del club, que comunicó que efectivamente había hecho las mejoras. Sin embargo, Rampla prefirió que se hiciera una nueva inspección por las autoridades pertinentes para verificar que su estadio está en condiciones de recibir a Nacional, lo que ocurrirá durante la mañana de hoy.

Isabel Peña, presidenta de Rampla, explicó lo ocurrido en “La Oral Deportiva”: “Se fijó condicionalmente el partido. La Mesa quería hacernos algunas preguntas. Ellos tenían el informe primario, pero no el que incluía las cosas corregidas. Así nunca nos iban a dar el ok. Nosotros habíamos pedido una inspección para hoy (ayer) y no fue. Ellos confían en nuestra palabra, pero nosotros les dijimos que era preferible que fueran a corroborar”.

“Hablaban de los tejidos y los muros. Nosotros cambiamos todo eso para adecuarnos a los pedidos. Que vayan de vuelta y vean todas las cosas nuevas que hicimos. Ye tenemos el ok de la intendencia. Supongo que irá la parte técnico del Ministerio, que está preocupado por la seguridad interna, y luego confirmarán la fijación del Olímpico”, agregó.

Además, Peña explicó que “Rampla puso mucho más de $200.000, que para nosotros es mucha plata, para poner en condiciones el Olímpico. Estaba previsto ir haciendo de a poco las obras, pero se dio esta oportunidad y la aprovechamos. El estadio necesitaba estos arreglos, que le quedaran al club. Más de 35 muchachos vinieron a pintar y limpiar, con una devoción increíble. Para toda esta gente, deberíamos tener la posibilidad de jugar en nuestra casa”.

“Mañana se dará a conocer la solución final. Ojalá sea temprano porque es difícil organizar así la venta de entradas. Si hubieran ido hoy, como pedímos, se evitaba todo esto”, señaló antes de comunicar que “Para Nacional se pondrían 600 o 700 entradas a la venta”.

“No es Wembley, pero se puede jugar”

“Fijamos nuestra cancha por el momento de Rampla, no queremos perjudicar a nadie. Es una alegría para el barrio. Mal o bien, Nacional ha salido del Parque y del Centenario, como ha hecho Peñarol, y estaría bueno jugar en nuestra cancha. Hace 30 años no jugamos con un grande ahí”, dijo Luis López en “Tiempo de Fútbol”.

Sobre el estado de la cancha, el “Ronco” manifestó: “El piso está bastante bien. Hace meses que lo estamos trabajando. No digo que es Wembley, pero se puede jugar perfectamente”