La marca Bordaberry

Por: Alfredo Giménez Analista

Compartir Tweet



WhatsApp





1886 (Año de los “Mártires de Chicago” ¡Qué ironía!)… Luego de alcanzar estas latitudes, Jaques se estableció en Durazno, donde para todos era Santiago. De origen vasco-francés, se ganaba la vida como pastor de ovejas en los Pirineos. Tuvo un sueño como Martin Luther King: una rica descendencia, abundante dinero, campo y ganado. Lo consiguió. Unas versiones nos dicen que en 1916 adquirió la estancia “El Paraíso” al escritor compatriota Carlos Reyles. Otras hablan de manejos poco claros en detrimento del desprolijo y desatento escritor. La hacienda era administrada por el Dr. Domingo Bordaberry. Político de extensa carrera. Ocupó cargos como el de ministro, senador y dirigente de la Liga Federal de Acción Ruralista (sobre la que abundaremos). La falta de tiempo no le impidió a Domingo aumentar la riqueza familiar. Su actividad política se extendió de 1934 a 1947. Con el tiempo se sumaría otra “parcela” bautizada “El Baqueano”, en el mismo departamento. Los sueños de Jaques se plasmaban Juan María sería hijo de una hermana de Alfredo Arocena, padre del ex-balneario de Carrasco, hoy con calles y hotel. Al hogar BordaberryArocena llegaba Juan María el 17 de junio de 1928, cuando todavía se festejaba el oro olímpico en fútbol obtenido en Amsterdam (Holanda) frente a Argentina, el 13 de junio de 1928. Estudió en el Colegio Alemán -contemporáneo de Jorge Batlle- y en el Sagrado Corazón. Jorge Alejandro Pacheco Areco dictó clases de literatura e idioma español en el primero entre 1940 y 1945. Del instituto teutón fue también alumno Mario Benedetti, poeta y escritor uruguayo. Casualidad o no, de los nombrados, tres fueron presidentes uruguayos. Dos electos por sufragio universal; el otro “de rebote”. Juan cumplió con sus dos vocaciones: leyes y tareas rurales. Como su padre, casó con una dama “acomodada”, Josefina Herrán, hija del afamado arquitecto Jorge. Los deseos del pastor Jaques iban viento en popa… Tragedias familiares como el grave accidente de su hermano en 1950 y la muerte de su padre en 1952, precipitaron su traslado para ocuparse del campo. Se vincula con los blancos y a Benito Nardone, que sería clave en su vida política y crecimiento económico. Trabajó en el “Diario Rural” y “Radio Rural”, desde donde Nardone, conocido como “Chicotazo” (podía hablar horas sin parar) predicaba a fa vor del siempre olvidado peón de campo. Fundó la “Liga Federal de Acción Ruralista” que, como dijimos, dirigía Domingo. El diario y la radio le pertenecían, y Juan María aprovechaba. Se “abrazó” fuertemente a La Asociación Rural. Estuvo 10 años en campaña. En cierta ocasión Juan María manifestó: “La política nunca me atrajo como carrera”. Lo que hubiera sido si… En 1954 fue votante de Luis Alberto de Herrera. Juan hizo política con Nardone a quien apañaba Domingo, y con Herrera las tres familias “triunfaron” en las elecciones de 1958. El vasco Santiago era un visionario (¿era?)… Juan María tenía tanta suerte que ocupó cargos estratégicos para sus intereses y los de su familia: Junta Nacional de Carnes, de Lanas, y en la 1ra Comisión Nacional de Lucha Contra la Aftosa, todos los “puestos” “soldados” con el campo. Después de 1962, fue senador blanco, hasta que en 1964 fallece Nardone. Juan vuelve al campo pues este suceso no le conviene, renunciando a su banca. “La Sra. Olga Clerici de Nardone lo sobrevivió varios años. Siguió viviendo en el mismo apartamento que compartió con su esposo, el famoso “Chicotazo”, rodeada de familiares (de los Clerici) que habitaban en el entorno barrial. Recordaba la vida política de su esposo y la estrecha vinculación que este tenía con Juan María Bordaberry, quien a su vez le hacía relatos sobre su numerosa familia y sus actividades con Nardone y el campo. La política sobre el “ruralista” y el dictador no era el único motivo de cercanía entre ambos. La amistad también los unía. Todos y todas en ese barrio conocían vidas y obras de los demás como era y sigue siendo común (a pesar que doña Olga no salía mucho de su apartamento). Hoy, la calle donde vivía cambió de nombre para rendir homenaje a Benito Nardone. Se trata de la calle Colla, que vio mudar su denominación por la del ex líder ruralista. Esta vía de tránsito forma una suerte de proa con las calles Julio María Sosa (un ex presidente del Club Atlético Peñarol) y Julio Herrera y Reissig (joven y gran poeta oriental que vio truncada su vida por la morfina; tenía 34 años). Los frentes del apartamento daban al club de Golf del Uruguay y a la Facultad de Ingeniería”. Entre sus motes lucían los de “santo”, “beato”, “comesanto”, pero ninguno como el de “rabanito” por los colores rojo y blanco de este noble producto del campo. Su bipolaridad partidaria inspiró este sobrenombre.

Los colores del rabanito se contraponían al blanco y negro del equipo del que era hincha Juan María y su hijo Pedro: el Montevideo Wanderers FC. Un destino prácticamente cumplido, amigo Jaques… Cumplidas sus actividades como productor y viendo que campo, ganados y las arcas gozaban de buena salud, volvió a la política. Se estableció en la capital en 1969. Como acostumbraba, “pegaba de entrada”. Jorge Alejandro Pacheco Areco, ex-boxeador y multipremiado gimnasta de aparatos a nivel nacional e internacional, devenido también, en presidente por imperio de circunstancias fúnebres, qué le pudo haber ofrecido a Juan como cargo a ocupar: el Ministerio de Ganadería y Agricultura (hoy en día “tiene” Pesca). Los comicios del 28 de noviembre de 1971, ungieron a Juan María como presidente de los orientales. Asume el 1º de marzo de 1972 consiguiendo sentarse detrás del mítico escritorio estilo “Reina Ana”, en el no menos mítico Palacio “Estévez”. Un pastor deja un rebaño por otro, prohijó una dinastía bien adoctrinada, propia de alguien poco común. ¿Habrá imaginado lo que llegaría a hacer Domingo, Juan María y toda esa numerosísima familia? ¿Habrá pensado que transformarían este país en un lamento? ¿Habrá respuesta? Legado triste: -Para sus tropelías, se unió a la oposición para así obtener mayorías. -Masacre del 14 de abril de 1972. Un viernes para el llanto. -Ley de Seguridad del Estado (julio de 1972). -Se viraliza la violencia y se implanta el “Estado de Guerra Interno”. -Crisis de febrero del 73. Pacto “Boiso Lanza”: Nace el “CO.SE.NA” (Consejo de Seguridad Nacional). En el “Reina Ana” empiezan a sentarse los militares. -Abril del 73, fracasa la solicitud de desafuero del senador Erro. -Esta situación “pare” finalmente el “golpe de Estado” del 27 de junio de 1973. -Se instala un “Consejo de Estado”. “Adiós” CNT, derechos fundamentales, enseñanza, libertad de expresión, etc. Presos y exiliados completan la lista. Se inicia un período oscuro en el país, que no sería ni el primero, ni el último. -Asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires (mayo de 1976) -“Vuela Bordaberry, Juan, por querer “borrar” los partidos políticos e introducir “corrientes de opinión espontánea” (concepto de origen franquista) Los militares “no se la llevaron” y dijeron “nones”. No deseaban ser los “matadores” de los partidos tradicionales, acelerando la caída de J.M. Bordaberry Juan María se retira de la vida pública y se refugia en “El Edén” de Durazno, que su abuelo imaginó. Reaparece en público para el acto en que su hijo Pedro (también abogado) asume como ministro de Turismo. Pedro se dedica hoy día al campo, con el coloradismo hecho añicos. Legado sangriento: -“Ley de Educación General” redactada por el dos veces “mandamás” Julio María Sanguinetti Coirolo, con efectos que aun hoy perduran. -“300 Carlos”, primer centro de detención clandestino de Montevideo”. Era y es una casa que aún existe en la Rambla República de México No 5515. – Consigna emanada e ideada por Juan María: “Un militar muerto, igual a 5 sediciosos ejecutados”. Cuando se decidió este extremo, el dictador pidió que su nombre no constara en actas, pues él no acompañaba las ejecuciones. -RECORDAR el muro pintado frente a “Cristalerías del Uruguay” en la calle Asamblea (en dirección al centro) que rezaba como si fuera una macabra oferta: “Un militar muerto, igual 5 sediciosos ejecutados”. Estuvo allí por años. Lo pintaban y repintaban los propios militares. Corolario: Es lo que nos tocó vivir. Picasso lo expresa claro al responder una crítica de un general nazi sobre su obra “Guernica”. Deseaba saber si él, había pintado algo tan horrible. El genial artista le espetó que lo habían pintado ellos (los nazis). “Este horror que relatamos, lo “pintamos”, pero lo llevaron a cabo los militares a expensas de los poderosos que les pagaron por el trabajo” (un sobreviviente) En 2003 y 2006 Juan María Bordaberry fue procesado; 2007 se le concede la prisión domiciliaria por su delicada salud y avanzada edad. En 2010 es condenado a 30 años de prisión. Falleció el 17 de julio de 2011 con 83 años de edad. Había sido aparte de todo, un rico estanciero, dedicado como su ascendencia y descendencia a la ganadería. El 16 de julio de 2011 y siguientes, los uruguayos vivíamos el triunfo frente a Argentina en La Plata y la posterior obtención de la Copa América frente a Paraguay. En la misma fecha pero del año 1950, Uruguay batía 2 a 1 a Brasil en Maracaná. Los festejos durarían hasta el día de hoy. ¿Pudo un pastor de ovejas de origen vasco francés llegado a estas tierras a fines del siglo XIX, haber pergeñado sin fallar, semejante obra de vida que aún no ha finalizado?