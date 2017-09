Compartir Tweet



La transferencia de Felipe Carballo a Sevilla desató un incendio en la interna de Nacional. Muchos miembros de la directiva sostienen que se produjo una inadmisible falta de información alrededor de la negociación, que juzgan pésima, y reclamaron la creación de una comisión de pases en pos de la transparencia, y buscando que el presidente José Luis Rodríguez deje de negociar sin el aval del resto de los dirigentes.

Una sesión caliente

Todo comenzó el lunes pasado, cuando se llevó a cabo la habitual sesión del Consejo Directivo. En esta oportunidad, el tema principal sería conocer los detalles económicos de la transferencia de Felipe Carballo al fútbol español.

Muchos miembros de la directiva estaban calientes de entrada, pues consideraban que el negocio no había sido bueno, como tampoco lo era enterarse de los detalles cuando la cosa ya estaba hecha. El malestar no hizo más que multiplicarse con el correr de la reunión.

Según pudo saber TRIBUNA, primero se supo que la transferencia fue hecha en 2,5 millones de euros (cerca de tres millones si se transforma en dólares), pero Nacional cobraría 1,5 millones de dólares. ¿Por qué ese cambio de moneda entre el pago y el cobro?, fue la primera pregunta que nació.

Muchos hacían cuentas pero los números no daban. Así Nacional hubiera pagado el máximo posible en comisiones (20% al jugador y 10% al representante, Pablo Boselli, lo que da un total de algo así como US$870.000), el monto que ingresó a las arcas del club debía ser más cercano a los dos millones de dólares que al millón y medio anunciado.

“Hay un porcentaje del 17% que no se explica en la operación”, dijeron desde el club. Cuando parte de la directiva le preguntó directamente al “Puma” cómo explicaba esa diferencia, el presidente sostuvo que esa tajada correspondía a un empresario español, cuya existencia la oposición desconocía.

“No dudo de la honorabilidad de nadie, pero creo que si se vende un jugador, y se da el 20% al jugador y el 10% al representante, el resto debería ser de Nacional. En este caso no fue así”, dijo Antonio Palma en “Tirando Paredes” anoche.

De mal en peor

Ni que decirse tiene que el ambiente en la Directiva era cada vez más tenso.

La conversación continuó y se llegó a otro punto importante: Nacional renunció a los derechos de formación y se quedó con el 20% de plusvalía de una futura transferencia. Esto quiere decir que dicho porcentaje no es lo que le corresponderá a los albos de una eventual venta, si no que estos se quedarían con el 20% del monto que supere el 2,5 millones (cifra por la que se realizó la venta).

“Eso significa que, por ejemplo, si se vende en cuatro millones, a Nacional le corresponde el 20% de 1,5 millones”, explicó Palma. Sin embargo, el dirigente agregó que “Todavía no está claro si ese 20% es todo del club, o algo es del representante”.

Además, en la recta final de la directiva, se supo que la compra de Carballo no sería al contado, sino que la primera cuota se cobró el 31 de agosto y la siguiente se cobrará la misma fecha, pero de 2018.

Los constantes cambios en la información y los nuevos datos hicieron que muchos dirigentes estallaran, al punto que se tomó la decisión de pasar a Comisión General. Salieron de la sala los delegados y demás, y quedó solo la secretaria con los dirigentes, para que todo constase en actas.

Finalmente, Alejando Orellano propuso la creación de una comisión de contrataciones, que contó con el apoyo de la mayoría. Esta estará compuesta por el presidente Rodríguez y otras dos personas, se sobreentiende de sectores diferentes al suyo.

“Se llevaron mucha plata”

“Yo no estoy de acuerdo con que tema así no se resuelvan en directiva, y yo no iba a apoyar la venta de Carballo, ni ninguna que no pasara por la directiva”, agregó el citado dirigente.

“La crítica fue que los representantes se llevaron mucha plata de la transferencia. También nos enteramos que Nacional había renunciado a los derechos de formación, eso estaba en el contrato”, añadió.

Lo que muchos lamentan, entre ellos Palma, es que de haber hecho que Sevilla pagara la cláusula de recisión, a Nacional le habría quedado más dinero, pues “Hubiéramos cobrado de una el millón y medio, más los derechos de formación (más de US$300.000), que aún serían nuestros. Capaz que si la decisión hubiese sido de todos hubiéramos definido cobrar toda la plata al contado y no la mitad ahora y el resto en un año”.

“Se propuso armar una comisión de contrataciones, con una persona de cada lista, para mejorar esto. Obviamente lo apoyé”, cerró.

Salta a la vista que ese hecho será un antes y después en la vida política de Nacional en general, y en la del “Puma” Rodríguez en particular.