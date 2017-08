Compartir Tweet



WhatsApp





Un dirigente del Partido Comunista y una autoridad de la lista 1303 brindaron a LA REPÚBLICA su visión en torno a la posibilidad de aplicar un plebiscito para tomar una resolución definitiva en cuanto al caso Sendic. El secretario político del Frente Amplio e integrante de la lista 1303, Gonzalo Reboledo, negó la adhesión de su sector a la propuesta esgrimida por la lista 52. “No apoyamos de ninguna manera esa iniciativa. Confiamos en el Plenario del Frente Amplio por lo que estamos trabajando con una cantidad importante de sectores para que estén las mayorías que se necesitan.

Además, no estamos para nada de acuerdo con largar hipótesis y escenarios posibles, cuando todos estamos trabajando para que se construya una decisión de la mejor manera posible. No nos resignamos a que no se construyan las mayorías que el Frente Amplio necesita para enfrentar un tema tan importante. Creemos en la estructura de nuestra fuerza política y estamos conscientes de que lograr las mayorías depende del trabajo que hagamos hasta el día del Plenario. Si alguien dice que no va a haber mayorías, seguramente no van a existir. Sin embargo, si eso sucede no es porque no fuera posible construirlas, sino porque no se estuvo trabajando en ellas”.

En la misma sintonía, el diputado por el Partido Comunista, Gerardo Núñez, expresó su rechazo hacia la propuesta: “Francamente me parece un bolazo. Lo que hay que intentar en estos momentos es trabajar de manera seria en una situación que representa dificultades y no seguir tirando propuestas que no tienen asidero concreto en la vida organizativa del Frente Amplio. Creo que es una propuesta traída de los pelos, que pretende sobredimensionar una situación. La herramienta del plebiscito debe ser utilizada para temas más relevantes de la vida política del país”.

Con respecto a la posibilidad de que no exista una mayoría en el Plenario, el diputado expresó que no sabe lo que podrá suceder, pero afirmó que todo dependerá de lo que diga el fallo del Tribunal de Conducta Política. “Lo importante es determinar qué fue lo que sucedió y si eso implicó un apartamiento de la ética o no. Por tanto, lo medular es no poner el carro delante de los bueyes”.

Asimismo, afirmó que dentro del Frente Amplio se visualizan diferentes posiciones,pero declaró que no es un aspecto preocupante ya que ha sido parte esencial de ese partido. “Siempre hemos tenido visiones diferentes en materia de política nacional. Entonces, ¿por qué no las tendríamos ahora? Lo medular no es observar las diferencias, sino que pensar en los temas que realmente importan para la vida de los uruguayos. Hay que seguir desarrollando las transformaciones en el Uruguay, resolver una clara política de empleo y buscar una mejor atención en la salud. No le quitamos importancia a la situación del vicepresidente, pero hay que dimensionarla adecuadamente. Esa es la responsabilidad que hay que tener en estos momentos sin dejar de lado la construcción de la agenda política”.

Nuñez manifestó que no sabe qué podrá pasar en el futuro, pero consideró que la resolución debe ser resuelta en el Plenario. “Cualquiera que hable de mala manera sobre este tema va a tener la atención de las cámaras, de las radios y de los diarios. Tal vez, algunos compañeros se confundan con esa situación. Por tanto, puede ser que algunos utilicen esta forma para quedar en una estratégica posición. Sin embargo, esto no me corresponde decirlo ya que es una acción que quedará sujeta a la conciencia de cada uno”.

Por su parte, la lista 711, liderada por Sendic, no ha declarado ninguna posición al respecto, pero afirmaron que la propuesta de la lista 52 va en contra del interés expresado por el vicepresidente, el cual consideró que el asunto debía ser tratado el 9 de setiembre.

Mientras tanto, el Movimiento de Participación Popular ha preferido no pronunciarse. Sin embargo, ya anunció su respaldo al vicepresidente en conjunto con el Partido Comunista.