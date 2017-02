Por: Marcelo Hernández

La polémica que se ha generado a nivel nacional debido al fallo de la semana pasada de la jueza Pura Concepción Book, en Mercedes –departamento de Soriano- que impidió la interrupción voluntaria del embarazo (aborto) a una mujer, luego de que su expareja presentara un recurso de amparo para evitar que esta situación se diera, sigue, y son varias las voces que se escuchan, la casi totalidad contra la decisión de la magistrado, pero alguna a favor del mismo.

En ese contexto, LA REPÚBLICA consultó al diputado del Partido Independiente (PI), Iván Posada, quien fuera el redactor de esta iniciativa y el voto 50 que consiguió el Frente Amplio para que la misma fuera aprobada en la Cámara Baja ante el rechazo a votarla del entonces diputado Andrés Lima.

“Fue un fallo sorprendente, y lo que está claro es que la ley Nº 18.987 no se aplicó. Esto fue una extralimitación de la jueza actuante, que no tuvo en cuenta la norma, y que en definitiva genera, más allá del recurso de inconstitucionalidad, el cual debe dársele curso a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), es una decisión que no cumple con lo que establece la ley”, puntualizó el legislador.

Consultado si este fallo puede generar un precedente peligroso con relación a que puedan no aplicarse las leyes referentes para determinado caso y que todo quede en manos del libre albedrío de una persona, como lo es un magistrado, Posada aseveró que “la SCJ tiene la superintendencia de las acciones de los jueces y será ella la que tendrá que valorar el episodio en todo su contexto. De todas maneras hay un fallo que ha sido recurrido, seguramente en las próximas horas habrá una decisión al respecto”.

Al preguntársele como se ha cumplido en general, más allá de este caso, la ley, el parlamentario detalló que “lo más importante de la aplicación de la ley es que se conocen datos ciertos acerca de la cantidad de abortos que hay en el país, lo que tira por tierra aquellas especulaciones que se habían hecho de que era un número realmente importante, ya que decían que uno de cada tres embarazos no llegaban a término como consecuencia de la interrupción voluntaria, y esa cifra está en el entorno de los 10.000, lo cual significa mucho menos”, y agregó que “ha servido para que muchas mujeres opten por proseguir el embarazo y eso es un hecho importante. Antes era una decisión en soledad de la mujer y ahora no es así.

Ella tiene más conocimiento de las situaciones que se podría enfrentar, y después de recibir la información, la mujer tiene absoluta facultad para decidir, luego de cumplir con todos los requisitos que prevé la ley”.

Sturla y su defensa de la vida

Al respecto de los que están a favor, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla reafirmó ayer en su audición de todos los domingos de mañana en radio Oriental el pensamiento que tiene la Iglesia Católica sobre el tema del aborto, que va más allá del fallo de la justicia.

El sacerdote remarcó que “estoy de acuerdo con la defensa de la vida, lo que significa que ese niño tiene el derecho a nacer”.

Tras estas afirmaciones, no demoraron en darse las respuestas al cardenal de parte de políticos.

El diputado del FA, Roberto Chiazzaro escribió en su Twitter que “Sturla opina sobre muchos temas que preocupan a nuestra sociedad. No lo he oído opinar tanto sobre temas que preocupan a la Iglesia Católica”.

Por su parte el senador (s) del FA, el Dr. Federico Preve Cocco? tuiteó que “reaparece Sturla, presión corporativa de la iglesia y el patriarcado, menciona concepto de vida religioso; volver a lo obsoleto y radical”.

En tanto, el legislador frentista Sebastián “Tati” se manifestó en la red social del pajarito sobre el fallo y dijo que “esperemos que el Poder Judicial tome nota de la grave situación de una jueza poniendo sus creencias por sobre la ley”.

Lo que pasó en 2012

Recordemos que en 2012, los 50 votos en la Cámara de Diputados –necesarios para sea aprobada una iniciativa- se conformaron con 49 del FA y el de Iván Posada, del PI, quien además fue el redactor del proyecto.

En dicha instancia, el legislador del FA por Salto, Andrés Lima –hoy intendente salteño- votó en contra, mientras que el parlamentario colorado Fernando Amado argumentó a favor de la propuesta, aunque se retiró de sala ya que su sector “Vamos Uruguay” tenía una posición contraria y él cumplió con ese mandato.