Las autoridades indonesias decretaron la alerta máxima este lunes en la isla de Bali, donde decidieron evacuar a 100.000 personas amenazadas por el riesgo de erupción del volcán Agung, que lleva días rugiendo y liberando una humareda gris.

“Se subió el nivel de alerta por el volcán al máximo”, declaró el lunes por la mañana un alto responsable del centro nacional de vulcanología de Indonesia, Gede Suandika. “Se han sentido temblores permanentes”, agregó. Unas 40.000 personas instaladas cerca del volcán ya abandonaron sus viviendas y otras 60.000 tendrán que hacer lo mismo, estimó por su lado la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

“Hemos ampliado la zona de exclusión y el número de personas que serán evacuadas aumentará, pero todavía no tenemos las últimas cifras”, había dicho previamente Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de dicha agencia. “Lo más importante es seguir nuestras instrucciones y mantener la calma”, añadió. El Monte Agung, cuya última erupción en 1963 causó 1.600 muertos, expulsaba el lunes por la mañana una humareda gris que ascendía más de 3.000 metros.

La zona de exclusión alrededor del volcán, situado a 75 km de la estación turística de Kuta, fue ampliada a 10 kilómetros a la redonda y se instó a las personas que residen dentro de la misma a evacuarla. “Las proyecciones continuas de ceniza a veces están acompañadas de erupciones explosivas y un débil estruendo sonoro”, indicó en Facebook la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. “Los destellos del fuego son cada vez más visibles durante la noche. Esto indica que están reunidas las condiciones para una erupción más fuerte inminente”, agregó.

Aeropuerto cerrado

Los pueblos próximos al volcán estaban cubiertos de ceniza procedente del monte Agung y las autoridades distribuyeron miles de mascarillas de protección entre la población.

El aeropuerto internacional de Denpasar, capital de la provincia de Bali, muy frecuentada por los turistas de todo el mundo, fue cerrado.

El aeropuerto de la isla de Lombok, otro destino muy turístico, al este de Bali, también cerró el domingo por la tarde por culpa de las cenizas arrastradas por el viento. Pero el lunes por la mañana volvió a abrir.

El monte Agung, de algo más de 3.000 metros de altura, ya había rugido entre agosto y octubre. Más de 144.000 personas tuvieron que ser evacuadas.

Su actividad parecía haberse calmado a finales de octubre, por lo que se rebajó el nivel de alerta. Miles de personas volvieron a sus casas pero, el martes, el volcán empezó a rugir de nuevo.

Por segunda vez en menos de una semana, el volcán despidió el sábado una importante humareda, lo que, según especialistas, podría deberse a una erupción freática, es decir, la expulsión brusca y violenta de vapor.

Decenas de hindúes balineses participaron el domingo en ceremonias de oración cerca del volcán, con la esperanza de impedir una erupción. En Indonesia, situada en el “cinturón de fuego” del Pacífico, hay más de 120 volcanes en actividad.

Recuerdos

“Mi corazón todavía late fuerte cuando pienso en 1963”, dice Wayan Sudana. Él es uno de los sobrevivientes de la erupción del volcán Agung en la isla de Bali hace 54 años, el cual mató a más de 1.500 personas y forzó la evacuación de otras 75.000. “Todavía recuerdo con claridad todo lo que pasó. Nada se borró de mi memoria”, dice Sudana, al explicar por qué no quería ver imágenes de archivo de la erupción de 1963.

I Nengah Nese, en cambio, se sorprende al ver los videos de aquel entonces: “¡Es tal cual como se veía!”, exclama. Era un niño cuando el monte Agung entró en actividad y tuvo dos grandes erupciones, el 17 de marzo y 16 de mayo de 1963.

“La montaña estaba en erupción. Había una nube enorme arriba de la montaña. Y entonces la nube cayó sobre la tierra como escombros”, dice. “Sonó como una cantidad de bombas explotando”.

“Recuerdo señalar al cielo y preguntarle a mi padre qué era. Pensé que era un oso. Mi padre me dijo que era una tormenta”, agrega Nese.

También tiene la imagen vívida de que “el río se llenó de lava”, lo que usualmente se llama lahar. Ketut Sari recuerda el miedo que le provocó la erupción: “Habían cenizas calientes sobre todo mi cuerpo”, cuenta. Y continúa: “Usé un balde para cubrir mi cabeza de las rocas que caían del cielo”.

Sari dice estar sintiendo otra vez el mismo temor: “Por eso evacué y vine para este refugio”.

“Estoy preocupada de que la nube negra venga de nuevo y las rocas caigan sobre mí”. Nese, en cambio dice no tener miedo “a otra erupción”: “Ya viví esto”. “Le pedí a las autoridades que no me evacuaran de mi casa. Soy una persona mayor. Puedo vivir o morir, no me preocupa”.