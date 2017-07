Compartir Tweet



Hace tiempo que Macaulay Culkin decidió que no quería ser una estrella de Hollywood. Pero eso no implica que el famoso niño actor de “Mi pobre angelito” (1990) o Mi chica (1992) siga despertando interés. En una ocasión dijo que si los paparazis le siguen persiguiendo es porque no vende su vida. Ahora ha sorprendido a todos con su cambio de aspecto: y parece que a sus 36 años, a punto de cumplir 37 a finales del mes de agosto, el tiempo no ha pasado para el actor.

Atrás ha quedado el pelo largo, la barba descuidada y la delgadez. Una imagen en su perfil de Twitter y las fotos del actor paseando por Los Ángeles tras compartir una cena con la actriz Brenda Song, con quien rueda actualmente, están dando la vuelta al mundo por las redes sociales.

En ellas se le ve con un aspecto bastante más saludable, ha ganado algo de peso, se ha cortado el pelo, y su rostro recuerda como nunca al de ese niño travieso llamado Kevin McCallister con el que saltó a la fama con tan solo 10 años. Precisamente tras la reciente muerte de John Heard, su padre en la ficción, el actor escribió un mensaje en su cuenta de Twitter para despedirse de él: “Tú siempre serás mi padre. ¡no importa lo que pase! Tu hijo, Kevin. Solo en casa siempre será un recuerdo maravilloso para todos”.

Macaulay Culkin, que en julio de 2016 negó en su primera entrevista en años todas las noticias que hablaban de sus supuestas adicciones, rueda actualmente Changeland (ópera prima del actor Seth Green), una película que llega tras estar fuera dela mbiente una década en su carrera en el mundo de la interpretación (sus últimos filmes están fechados en 2004).

Aunque en este tiempo sí ha hecho algunos cameos en series de televisión o en películas como en Zoolander 2 o en Aladino y la lámpara maravillosa, una versión del clásico dirigida por su amigo Adam Green. “Soy un hombre en la mitad de los treinta que está básicamente retirado”, contaba el pasado mes de abril en una entrevista con la revista New York. Unos años en los que se ha centrado más en su grupo de música, The Pizza Underground.

Con la hija de Michael Jackson

Macaulay Culkin también hace pequeñas concesiones a la fama, sobre todo si quien se lo pide es su ahijada, Paris Jackson. La hija de Michael Jackson, de 18 años, publicó en Instagram un combo de dos imágenes en las que aparece pintando las uñas a Culkin.

No es la primera vez que el protagonista de Mi Pobre Angleito aparece junto a Jackson en Instagram. En octubre, ella compartió una foto de ambos en una cafetería junto a un retrato de la hija del rey del pop que, al parecer, le había realizado Culkin.