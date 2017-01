El secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch destacó ayer que cada millón de vehículos que circulan por el departamento, hay 700 que cometen infracciones en el tránsito. Enfatizó que con el anuncio de la aplicación de multas a través del nuevo sistema de control y monitoreo del tránsito las infracciones bajaron a la mitad y hubo un descenso notorio de los accidentes.

En los 21 días de fiscalización, la IM aplicó multas por un monto equivalente a los US$ 1.069.000.

De esa cifra, hubo sanciones por US$ 364 mil que fueron notificados a través del Diario Oficial (IMPO), un nuevo mecanismo aplicado por la Intendencia de Montevideo para informar al contribuyente radicado en el Interior del país o en Montevideo, pero que no se dispone de datos para garantizar la notificación de la multa.

“Lo publicado por el diario El País es un disparate. No es verdad que la notificación de multas de tránsito por intermedio del Diario Oficial, que hiciera la Intendencia durante 21 días, sea de US$ 2 millones. En realidad son US$ 364 mil”, aclaró ayer Nopitsch.

El jerarca de la IM precisó que ese monto corresponde a vehículos fiscalizados por el nuevo sistema de cámaras de vigilancia, pero que la administración no cuenta con una dirección concreta para notificar, por tratarse de chapas del Interior o que son de Montevideo pero se carece de datos para advertir de la multa.

Explicó que en el resto de los casos, fueron sanciones cuyos montos rondaron los U$S 700 mil y que la Intendencia notificó de la multa aplicada a través del correo.

En los 21 días de vigencia de la aplicación de multas a través del sistema de fiscalización a través de cámaras, el monto de las sanciones totales fue de US$ 1.069.000.

Nopitsch señaló que aproximadamente un tercio de los vehículos que circulan por Montevideo provienen del Interior del país.

El secretario general de la IM destacó que desde hace siete meses, período en que se instauró el sistema de monitoreo del tránsito a través de la instalación de cámaras, los accidentes de tránsito disminuyeron un 52% en Montevideo.

“De esos siete meses, en seis, no multamos”, destacó Nopitsch. Recordó que según una encuesta de Equipos Consultores, el 83% de los consultados manifestaron estar de acuerdo con la aplicación del nuevo sistema de control de tránsito a través de la videovigilancia.

Nopitsch se lamentó que haya dirigentes políticos que en vez de defender el respeto a la normativa de tránsito, lo hagan a favor de quien viola las normas.

El jerarca aclaró que el nuevo sistema detectó que las infracciones representan el 0,7 por mil casos. “Cada un millón de viajes, controlados por este sistema en Montevideo, las infracciones son 700”, informó. Aclaró que incluso en esa cifra hay reincidentes.

Hasta el momento, la Intendencia lleva registrado el control de unos 5 millones de viajes desde la aplicación de sistema de control por cámaras.

El secretario general de la I.M. destacó que el 99% de los conductores en Montevideo lo hacen correctamente, respetando las normas. “Es una minoría que debe ser multada, porque la gente está de acuerdo, y para disminuir los índices de accidentabilidad provocada mayormente por quienes incumplen la normativa del tránsito”, señaló.

Aclaró que cuando se anunció que se colocaban cámaras bajaron los registros de infracciones y que mucho más disminuyeron, (a la mitad) cuando concretamente empezaron las sanciones. “El respeto al tránsito será mayor porque la gente se va a cuidar para que no la multe”, acotó.

Respondió a las críticas de que este sistema tenga un afán recaudatorio sino que la propuesta es para que se respeten las normas y disminuyan los accidentes de tránsito.

El monitoreo y fiscalización del tránsito a través de las cámaras está funcionando en la rambla capitalina, Avenida Italia, Bulevar Artigas, y en algún cruce de la avenida Millán. Pero se prevé que se extienda a otras arterias de la ciudad, indicó el jerarca de la IM.

“Los inspectores no percibirán más ingresos con el nuevo sistema”

Estas cámaras de control, en parte suplanta la fiscalización tradicional de los inspectores de tránsito en los casos de exceso de velocidad y cruce de luz roja. Nopitsch aclaró que la tarea del inspector no se remite exclusivamente a fiscalizar sino a tareas de promoción y educación de la población. “El inspector no solamente está para multar. También realiza tareas cuando regulan el tránsito con motivo de una actividad en la vía pública, hay un desperfecto en los semáforos o existe una calle rota”, precisó el jerarca.

Sobre los ingresos salariales de los inspectores de tránsito, el Secretario General aclaró que antes de la implantación del sistema de control por cámaras, recibían un tope de porcentaje de cobro de multa de hasta $ 15 mil. Dijo que actualmente, con este nuevo sistema, “los inspectores de tránsito no recibirán mayores ingresos aunque se apliquen mayores sanciones”.

Recientemente el intendente de Montevideo, Daniel Martínez admitió que una de las preocupaciones de la comuna era las infracciones de luz roja y que la aplicación de este sistema llevó a una disminución de un 61,5%. “Esto redunda en un comportamiento de los ciudadanos de dejar de hacer las causas fundamentales que se cobran vidas de uruguayas y uruguayos y que generan en otros casos lesiones permanentes graves”, afirmó el jerarca.

Pago por guinchado

Los pagos de multas y estacionamiento en playa de custodia de vehículos guinchados se pueden realizar ahora en la propia playa, ubicada en calle Cuareim 2314 y Francisco Tajes.

La cooperativa 31 de Enero, prestataria de este servicio, habilitó un local que facilita el pago de todos los productos Sucive: patente, multas y convenios.

El pago se puede hacer en efectivo, con cheque del día a nombre de la Intendencia de Montevideo y tarjetas de débito BROU y Visa. Próximamente se habilitará el pago con tarjeta de crédito. El local contará próximamente con un cajero automático RedBrou.

La playa de estacionamiento está abierta de lunes a viernes en el horario de 7 a 22 y sábados de 9 a 17. Por información llamar al teléfono: 2929.11.33.