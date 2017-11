Compartir Tweet



WhatsApp





Nacional-Defensor es el gran partido de la penúltima fecha del Clausura, ya que está en juego la Tabla Anual, que es liderada por Defensor con 3 puntos de ventaja sobre Nacional.

En filas tricolores, Rodrigo Aguirre está en los veinte jugadores convocados a concentrar. El delantero sufrió rotura de menisco externo en rodilla derecha y será operado luego de culminar la temporada. La estrategia consistió en el tratamiento para permitir que juegue en los partidos más importantes. Martín Lasarte deberá modificar el fondo por la suspensión de Agustín Rogel, consecuencia de la quinta amarilla. Diego Arismendi pasaría del mediocampo a la zaga aunque el juvenil Guzmán Corujo es la otra opción del entrenador.

Si se vuelca a Arismendi en posición central entonces se abre el mediocampo para Alvaro González.

El plantel citado está formado por Esteban Conde, Jorge Fucile, Diego Polenta, Alfonso Espino, Arismendi, Sebastián Rodríguez, Tabaré Viudez, Sebastián Fernández, Hugo Silveira, más Luis Mejía, Guzmán Corujo, Matías Viña, Martín Ligüera, Leandro Barcia, Gonzalo Porras, Gonzalo Bueno, Kevin Ramírez.

En Defensor Sporting la única baja es Martín Rabuñal, suspendido por quinta amarilla. Por él ingresará Carlos Benavídez. Andrés Lamas volverá a la zaga tras su ausencia ante Wanderers. Gonzalo Carneiro siguió con el tratamiento de la pubalgia y tanto la sanidad como el cuerpo técnico priorizaron su recuperación para llegar en condiciones al partido en el Parque.

Mathías Cardacio sufrió esguince de tobillo. No lo descartaron aunque comprometió su actuación en los once de Eduardo Acevedo. El violeta jugaría con Guillermo Reyes; Gonzalo Maulella, Nicolás Correa, Lamas, Mathías Suárez, la situación de Cardacio a determinar, Benavídez, Ayrton Cougo; Matías Cabrera, Facundo Castro y Gonzalo Carneiro si no siente molestias de la pubalgia.

Los partidos del domingo

Nacional – Defensor Sporting: Parque Central. Hora: 17:00.

Wanderers – Sud América: Parque Viera. Hora: 17:00.

Racing – River Plate: Parque Roberto. Hora: 17:00.

Liverpool – Danubio: Estadio Belvedere. Hora: 17:00.

Fénix – Rampla Juniors: Parque Capurro. Hora: 17:00.

El Tanque – Plaza: Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 19:30.

En Segunda

Se juega la última fecha en Segunda. Quienes terminen del 3° al 10° puesto clasificarán a los play offs por el tercer ascenso.

Todos los partidos son a las 10.05 horas:

Villa Española – Villa Teresa: Estadio Nasazzi.

Rentistas – Atenas: Complejo Rentistas.

Dep. Maldonado – Canadian: Estadio Burgueño.

Tacuarembó – Progreso: Estadio Goyenola.

Miramar – Oriental: Méndez Piana.

Central – Huracán: Parque Palermo.

Cerrito – Torque: Parque Maracaná.

Libre: Cerro Largo.