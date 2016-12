Por: Nicolás Silva

El fútbol, como la vida, te va acostumbrado a ver como las personas van pasando. Semanas atrás pasó con Nicolás Olivera, quien colgó los botines, lo mismo sucedió antes con Pacheco, Zalayeta, o Chevantón.

Si bien todas las despedidas suelen ser emocionantes, la de los jugadores que viste crecer de gurí te llevan a encontrarte con un montón de recuerdos que te sacuden de una u otra forma. Se te vuelve una costumbre ver como los jugadores siguen pasando, abandonan las canchas y surgen nuevas generaciones.

Pero toda regla tiene excepciones, y esta excepción la volvimos a encontrar en nuestro fútbol una vez más: Robert Carmona, quien en sus 54 años, y tras sobrepasar una fractura que lo pudo haber obligado a abandonar las cancha, está más entero que nunca, esperando su tercer reconocimiento por parte de Guinnes y asegurando que “el retiro está lejos”.

“Nunca bajé los brazos, el retiro está lejos”

Tiempo atrás dimos con la noticia de la continuidad de Robert Carmona en el fútbol, habiendo firmado para Canadian por una temporada. Par algún distraído, Carmona es el futbolista más viejo del mundo con 54 años, habiendo sido en dos oportunidades reconocido por los Record Guinness y la espera de su tercer premio el cual está próximo en llegar.

La vida, hace unos meses, lo volvió a poner a prueba. “Fue un amistoso con los compañeros de Canadian, le hice un caño a un jugador y no pude evitar el pisotón”, dijo Robert Carmona a TRIBUNA quien aseguró que “rompí unos huesitos de tobillo derecho”. La fractura pudo haber sido un momento clave para que el jugador dejara la actividad, debido al tiempo que demandaba su recuperación, la cual no le aseguraba que pudiera estar otra vez en una cancha. “No quise operarme”, afirmó el futbolista que hoy milita en la B, “eso me podía dejar fuera de la competencia, entonces me colocaron yeso por 25 días”.

“Siempre tuve el apoyo de mi familia, lo mas importante”, dijo, quien añadió estarle muy agradecido al presidente del club porque “me decía ‘tenés que continuar, tenés que jugar’ por eso nunca lo dude y nunca bajé los brazos. En las buenas festejamos y en las malas las superamos. Nada me regalan, todo es lucha, entrega, conducta profesionalismo y compromiso”.

En las redes sociales, aún fracturado y con la pierna derecha inmóvil por el yeso, Carmona compartía videos en los que sentado en un sillón, dominaba la pelota la zurda: “Los videos es para demostrarle a todos que se puede y sobretodo como un mensaje para aquellos que sufren algún tipo de problema físico o de discriminación y piensan que todo esta perdido”.

Pasaron los 25 días con el yeso puesto y Robert comenzó a prepararse para otra vez saltar a la cancha. “Y volví más rápido”, asegura quien tras varios días “jugué de titular contra Central Español y ganamos”. “Obviamente hay Carmona para rato. El retiro esta lejos”, sentenció.

Ejemplo de lucha y constancia

Canadian, ni bien desembarcó Carmona en el club lo eligió como imagen de salud, deporte, constancia y dedicación para los niños. Pero su trabajo está más allá de lo que pueda hacer en la cancha donde se muestra impecable. Él ha realizado trabajos sociales “en el barrio 6 de Diciembre junto al programa “La Ruta de los Niños” y hay grandes proyectos y sueños los cuales seguramente se cumplirán con la ayuda de todos. Estoy feliz y agradecido a dios por todo lo que me regalo en estos años de fútbol y salud”, manifestó.

Siendo ejemplo de lucha y constancia, el futbolista más longevo del mundo aseguró que va “a seguir difundiendo los valores de vida sin alcohol, ni drogas, erradicando la violencia de la sociedad. La apuesta a una alimentación saludable, inculcar el estudio, el respeto y valores de vida para un futuro mejor en nuestros niños.

Por estas razones fui elegido como imagen de la asociación civil “Hacele un gol ala vida”, con la que venimos recorriendo todo el Uruguay desde el año 2010 a la fecha y visitamos escuelas, cárceles, liceos, clubes de fútbol y centros de ayuda para adultos mayores, ente otros”, dijo.

Para el 2017 el camino no dista de lo realizado hasta el momento y ya hay proyectos sociales junto a la Secretaría Nacional de Deporte: “Con el apoyo de la Secretaria, y de su presidente Fernando Cáceres, ya estaremos visitando los departamentos de Tacuarembó y Artigas en una primera etapa, para después ir por más”, concluyó.

Noticia a nivel mundial

Robert Carmona no deja de ser noticia en el mundo. De todas partes vienen para conocer las motivaciones que han llevado al futbolista a continuar su carrera con 54 años. Ni hablar que desde América todos se contactan con Carmona para saber más de él, pero de lugares inimaginables han le han tocado la puerta para dar a conocer su historia de vida.

“Me gusta mucho que se me de un espacio en la prensa en general para poder así difundir no solo mis logros y mi trayectoria, sino el mensaje de vida principios y valores que tengo. Se interesan por el trabajo de uno, lo valoro mucho y le agradezco a la prensa local y mundial por ello”. Desde Italia, Inglaterra, y otros países del viejo continente sigue la vida de Carmona, como también en medios asiáticos.

47 años en el fútbol

“Comencé baby fútbol en 1969”, dijo Robert quien después pasó a Las Piedras “en 1976 en juveniles” donde “alternaba en 1a división Club Dr. Pouey”. Desde Las Piedras “fui a jugar a (la Institución Atlética) Pan de Azúcar desde juveniles a primera división”, aseguró Carmona.

“En el 1982 vine a Montevideo y jugué en varios clubes de la C y la B: La Luz, Alto Perú, Colon” hasta 1987. Desde “el ‘87 al 93 jugué en Estados Unidos y regrese a Uruguay”, en su retorno defendió a instituciones del interior hasta 1996 donde volvió a salir al exterior. “En el 1996 regrese a jugar a Orlando”, pero rápidamente regresó para continuar su carrera en el interior de nuestro país. Del 2000 al 2002 Carmona estuvo en Estados Unidos, y ahí “ya regrese para quedarme en Uruguay”.

“En el 2010 jugando para Albión comienza la increíble historia del Record Guinness”, después pasó a “La Luz, Mar de Fondo, Colon, Selección Uruguaya de la C, Platense, Pan de azúcar y hoy en Canadian”.

La carrera futbolística de Robert está muy vinculada al fútbol del interior, la B, la C, pero también Estados Unidos: “Muy bien me fue en Estados Unidos, futbolísticamente y en lo económico, no me arrepiento fueron mis mejores años”, señaló. Pero en su retorno, en 2002, se ha trasformado en algo más que un futbolista “estuve como jugador, coordinados, DT e incluso incursione en el manejo de jugadores dada mi experiencia y contactos en distintos países”, aseguró.

Se viene el tercer Guinness

Jugando por la zurda, como hace 47 años, volverá a ser destacado por el Guinness World Records. Robert Carmona ya ostenta dos reconocimientos por ser el futbolista activo más longevo del mundo. Pero volverá a recibir una nueva distinción de Guinness, una por el mismo motivo, (seguir jugando con 54 años de edad).

El premio está próximo a llegar. Carmona es el primer y único futbolista “del mundo en ganar dos premios Guinness y el único del mundo en ganarle el record al futbolista inglés Stanley Matteus” que jugo hasta los 51 años de edad. “En 7 mil millones de personas del mundo solo yo logré obtener estos premios. Soy un elegido por dios”, expresó.