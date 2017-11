La despedida de la madre de Brissa: “Te llevaré siempre en mi corazón”

Compartir Tweet



“Te llevaré siempre en mi corazón, con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida”, escribió en las redes sociales Ana Paula Gerez, la madre de Brissa González, desaparecida el lunes pasado y encontrada ayer sin vida en el balneario Las Vegas.

“Hoy se va a un lugar especial esa luz. Que te amo te lo dije siempre y te lo hice sentir se que pediste por mí. Acá estoy y no quiero dejarte ir me niego a creer que nos dejaste te amo hija”, expresó en una publicación en su cuenta de Facebook.



En otro posteo dijo: “Hoy en pocas horas me toca reencontrarme con mi hija que tanto me llamó, hoy la tengo en una bolsa, pido a todos que no recuerden a Brissa en su peor momento si en los mejores. Los que tuvieron la dicha de conocerla sabrán a que me refiero”.

“Su hermosa sonrisa iluminará mi vida y la de sus hermanos que hoy se sienten incompletos. Dejo vacío a su padre que tanto amo que tuvo que estar presente, mirar a ese animal tan cerca y no poder matarlo con sus propias manos.Tuvo una muerte terrible, inimaginable porque la sentí viva hasta el último instante”.

La madre de la niña pidió que “retiren todos los lazos negros las publicaciones de odio, todo y cada cosa que quieran expresar. Pido respeto por un inocente que se fue dejando un ausencia gigante, con una familia que la amó y va a seguir amando. Retiren sus publicaciones que no está, ya la encontré. DEBO CUMPLIR CON ELLA DARLE PAZ Y CONSEGUIR FUERZA PARA SUS HERMANOS QUE AUN LA ESPERAN. GRACIAS, SEPAN ENTENDER SI NO RESPONDO ES EL PEOR DIA DE MI VIDA”.