¿Y POLENTA? - "NO LO VEO YÉNDOSE DE NACIONAL, PERO NO ES INTRANSFERIBLE"

Compartir Tweet



WhatsApp





El paso del tiempo y la ausencia de una solución dificulta la posibilidad de que Rodrigo Aguirre, cuyo préstamo vence mañana, continúe en Nacional. Sin embargo, los dirigentes son optimistas y están enfocados en convencer a Udinese, club dueño de la ficha del delantero, extienda el préstamo.

Para José Luis Rodríguez, la situación es “difícil pero viable. Nacional se ha beneficiado de jugadores de Udinese, y Udinese se ha beneficiado de que jugadores que no tenían la cotización que tenían, se cotizaron en Nacional”, según comentó el máximo jerarca tricolor en “100% Deporte”.

“Queremos que se quede”

Para el “Puma”, un aspecto que debe estar en la balanza es la posibilidad de que aumente el valor de Aguirre en caso de jugar la Libertadores. “El dueño del Udinese sabe que prestándole jugadores a Nacional, Nacional se los valoriza, como pasó con Nicolás López. Lo que pensamos con Pablo Bentancur es que Aguirre, quedándose hasta fin de año, aumenta su cotización. El jugador, el contratista y el club queremos que se quede. Estamos tratando de convencer al Udinese de que, si apuesta a seis meses más, seguramente tenga un logro económico aún mejor o vuelva al Udinese”, señaló.

Incluso, el presidente de Nacional se animó a decir que “Tengo la percepción de que, quedándose en Nacional, tiene muchas chances de ser citado a la selección. Todos sabemos que ser citado a la selección aumenta la cotización de cualquiera. Aguirre fue jugador del proceso y es querido en el ámbito de la selección”.

Mientras tanto, hay varios clubes del exterior que siguen los pasos de Rodrigo Aguirre, lo que lógicamente aumenta la posibilidad de que no continúe en Nacional. Las próximas horas, claro está, serán cruciales para determinar el final de la historia.

“Hoy no hay oferta por Polenta”

Sobre el capitán de Nacional, el “Puma” dijo que no hubo ofertas concretas, por lo que, pese a la multitud de rumores, Diego Polenta seguiría vistiendo la camiseta tricolor.

Al momento de hablar sobre la situación del central, especialmente sobre las noticias que lo vinculaban a Boca Juniors (su representante llegó a decir que la cosa ya estaba hecha), Rodríguez mencionó: “Por escrito no hay nada y nunca hubo. Sondeos hay de un montón de cuadros, pero su cotización no es barata. Es de los mejores zagueros de Sudamérica. Cuando querés comprar uno de los mejores, su nombre surge en los cuadros más poderosos”.

“Para irse de Nacioanl, a Diego le tiene que servir en el aspecto monetario y en el deportivo. No es el jugador que va a un cuadro que no tenga aspiraciones. El día que haya una oferta concreta arriba de la mesa, se analizará, pero hoy no la hay por Diego ni por otro jugador”, continuó.

“Estamos contentísimos de que esté en Nacional y él está contento por estar. No es el típico jugador que se quiere ir y que te dice que su ciclo está cumplido. Es el capitán y tiene una identificación muy grande. No veo a Polenta yéndose. Sin embargo, el fútbol uruguayo es vendedor y no se puede declarar intransferible a nadie”, cerró.