En el penúltimo partido que jugará Uruguay durante 2017, el cuerpo técnico aprovechará para darle la posibilidad de estrenar titularidad a tres futbolistas: Guillermo Varela, Mauricio Lemos y Gastón Pereiro. Serán las principales novedades de un equipo que enfrentará a Polonia a las 16.45 horas en el Estadio Nacional de Varsovia.

Los estrenos obedecen, además del objetivo de darle su merecida chance a los “pibes”, a las molestias musculares padecidas por Diego Godín y Cristhian Stuani, quienes en condiciones normales estarían entre los once, pero se lo cuidará para el amistoso del martes con Austria.

“En estos momentos, cuando se juegan estos partidos y las ligas están en un punto álgido porque se juegan los partidos locales e internacionales, no están de más estas precauciones. Nosotros también tenemos jugadores con algún problemita y veremos si los incluimos o no. Este partido es importante, pero no tanto como tener en condiciones a los futbolistas de cara al Mundial y a seguir compitiendo en sus equipos”, explicó el Maestro.

“El apoyo está siempre”

El capitán de Uruguay, Diego Godín, explicó en Sport 890 los motivos de su ausencia: “Vengo de una sobrecarga muscular en isquiotibiales después del partido de Champions League de la semana pasada. Vengo trabajando diferenciado estos días con bastante menos carga”.

“Si no estoy al 100% seguramente el maestro decida no alinearme por un tema lógico. En este momento no hay que arriesgar nada y lo más importante es la salud. Lo más seguro es que esté al 100% para el martes”, agregó.

En cuanto a los jóvenes que se incorporaron al plantel en los últimos tiempos, sostuvo: “el apoyo está siempre de parte de los más grandes. Se habla en todo momento con ellos porque llegan con la ilusión de pelear un lugar y de verse cerquita de un Mundial”.

“Un equipo de los potentes”

Por su parte, el entrenador polaco, Adam Nawalka, destacó la trascendencia del juego de esta noche. “Uruguay es un equipo de los potentes y estamos muy felices de jugar con ellos. Tiene un desempeño interesante, muy determinado, característico. Muchos jugadores están jugando en Europa a alto nivel”, sostuvo.

Detalles del encuentro

Escenario: Estadio Nacional de Varsovia. Hora: 16.45 (VTV).

Árbitro: István Van (Hungría).

POLONIA:

Artur Boruc

Tomasz Kedziora

Hamil Glik

Jaroslaw Jach

Thiago Cionek

Bartosz Bereszynski

Rafae Wolski

Grzegorz Krychowiak

Mariusz Stepinski

Jakub Blaszczykowski

Kamil Grosicki

DT: Adam Nawalka.

URUGUAY:

Martín Silva

Guillermo Varela

José María Giménez

Mauricio Lemos

Gastón Silva

Nahitan Nández

Matías Vecino

Federico Valverde

Gastón Pereiro

Giorgian De Arrascaeta

Edinson Cavani

DT: Oscar Tabárez.