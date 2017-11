Compartir Tweet



Imposible quedar satisfecho tras una derrota. Lo dejó en claro Leonardo Ramos, que fue crítico con algunos aspectos del rendimiento de su equipo, pero valoró el hecho de que la posibilidad de ganar el Torneo Clausura sigue latente, al tiempo que lamentó lo mucho que se complicó la Tabla Anual a raíz de la caída sufrida en el Parque Saroldi.

“Las chances de ser campeón está intacta. Para la Anual dependeremos de otros resultados. Queremos seguir peleando en ambas tablas, y llegar lo mejor posible al final del torneo”, manifestó el DT aurinegro en su habitual conferencia post partido.

“Un día iba a pasar”

Respecto al hecho de que Peñarol perdió tras doce victorias consecutivas, Ramos manifestó: “Un día iba a pasar. El equipo no pudo hacer lo que venía haciendo normalmente. Fue un partido raro. En el primer tiempo tuvimos más la pelota pero no pudimos desplegarla bien. En el segundo, el gol nos afectó, y si bien intentamos mucho, no pudimos darlo vuelta”.

“Siento bronca y tristeza por perder un partido importante para seguir sumando para la Anual. En algún momento tenía que pasar, insisto, y nos tocó perder. Vamos a intentar de sumar más en los dos puntos que quedan”, agregó el DT mirasol.

Más adelante, se refirió a la efectividad de River Plate, que pateó tres veces al arco y anotó dos goles. Cuando le preguntaron si cree que la derrota fue justa, declaró: “No nos llegaron muchas veces con claridad, pero cuando lo hicieron nos convirtieron. El que hace los goles gana. Ellos hicieron dos y nos ganaron. Tuvimos muchas chances pero no los concretamos. Cuando ganas, no importa si lo mereces o no. Nos ganaron un partido que no pensábamos perder”.

“Nos vamos tristes con la derrota, que no esperábamos. Pero el sábado tenemos una final más”, agregó.

“Equivocamos las maneras”

Adentrándose en los motivos de la derrota y el rendimiento de Peñarol, “Leo” consideró que “Equivocamos la manera, fuimos muy lentos por momentos, y no pudimos desplegar el juego que veníamos haciendo”.

Pese a lo dicho, valoró el hecho de que “Este equipo tiene claro lo que quiere y vamos a seguir por ese camino”.

Respecto a los cambios realizados en las bandas, sacando a Diego Rossi y Fabián Estoyanoff en la primera parte del complemento, dijo: “Estábamos perdiendo ofensiva y defensivamente. Necesitábamos aire fresco en ese sector”.

También explicó la salida de Maximiliano Rodríguez: “Venía de un parate; por cómo se iba a dar el partido necesitábamos otra cosa”.

Finalmente, confesó que para el partido del sábado, cuando Peñarol visitará a Cerro en el Tróccoli, podrá contar con Fabiricio Formiliano y Cristian Palacios, quienes se perdieron del partido de ayer por lesión (también volverá Walter Gargano, quien ya cumplió la fecha de expulsión): “Para el próximo partido los lesionados ya van a estar a la orden”.