Dennis Verbaas, exfutbolista holandés y modelo, y la princesa Tunku Tun Aminah, la única hija del sultán de Johor (Malasia), se han casado este pasado lunes en una ceremonia íntima, seguida de una recepción espectacular para 1.200 personas.

El novio tiene 28 años y conoció a la novia, de 31, en una cafetería cuando él trabajaba como gerente del Tampines Rovers, un equipo de fútbol de Singapur. Su suegro, Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, es uno de los nueve monarcas que rotan cada cinco años en el trono de Malaca.

En Johor es también la cabeza visible del Islam. La historia de amor de su hija reescribe en cierto modo los guiones al uso: esta vez, el chico es plebeyo y de una familia dedicada al comercio de flores, y la chica una princesa que vive en el palacio de una dinastía que se remonta a 1528. Verbaas se hizo musulmán en 2015 para poder contraer matrimonio y ahora se llama Dennis Muhammad Abdullah.

El novio no pudo ser futbolista profesional en Holanda por un problema de corazón, y subió a las pasarelas porque su hermana lo apuntó a una agencia de modelos. Se hizo bastante famoso en los países asiáticos, y ahora trabaja en una inmobiliaria en Johor. Su esposa es diseñadora de cosméticos.

Según The Straits Times, el mayor rotativo de Singapur publicado en inglés, “se trata de un flechazo, ambos están muy unidos a sus respectivas familias y saben que trabajar es esencial para ganarse la vida”. Fuentes de la Casa Real de Johor, citadas por el mismo diario, atribuyen a Dennis el siguiente retrato de su esposa: “Es dulce y sensible y posee grandes valores gracias a su familia”.

Ella dice de su marido: “Me entiende y apoya, además de ser gentil y amable”. Vestidos ambos de seda blanca con ropajes tradicionales de Johor, los novios han sido acompañados por sus respectivas familias. Martin y Henriette Verbaas, los padres de él, se han desplazado con sus otros dos hijos, Denny y Denise.

El sultán está casado con Permaisuri Raja Zarith Sofia, hija de otro sultán, sinóloga por la universidad de Oxford, con la que tiene otros cinco hijos. Todos estaban en “la boda del año para los holandeses”, como la ha calificado Martin Langhout, el presidente de la Asociación Holandesa de Malasia.

Durante la boda, la novia llevó un velo y en otras fotos puede verse a la madre y hermana del novio también veladas. Un detalle que no ha pasado desapercibido, porque Tunku Ismail Idris, heredero del sultanato y hermano de la nueva señora de Verbaas, ha subrayado en público: “Somos malasios, no árabes; vestirse al modo árabe no te hace mejor musulmán”. La feliz pareja vivirá en un palacio que ya está listo para recibirles.